Beyonce od dłuższego czasu nie koncertuje, rzadko publikuje posty w mediach społecznościowych i robi sobie przerwę od wydawania nowej twórczości. Po zakończeniu głośnej trasy "Cowboy Carter Tour" bardzo rzadko pojawia się także na branżowych eventach czy ściankach. Publicznie pokazała się jedynie na zawodach Formuły 1 czy przyjęciu charytatywnym. Niedawno fani dostrzegli ją również na publiczności meczu Super Bowl, choć na murawie stadionu widziana była wyłącznie jej rodzina - Jay-Z z córkami Blue Ivy oraz Rumi. W tym czasie gwiazda miała przebywać w sektorze VIP, chcąc uniknąć blasku fleszy.

Patrząc na minione lata tego typu przerwy zwykle zwiastowały rozpoczęcie nowego etapu w karierze Beyonce. Tym razem fani również zaczęli spekulować, że nieobecność artystki może oznaczać pracę nad świeżym projektem oraz muzyką. Nowy post w mediach społecznościowych podsycił krążące plotki. Autorka hitu "TEXAS HOLD 'EM" właśnie powróciła na Instagrama, publikując zdjęcie, które zaskoczyło internautów.

Dawno niewidziana Beyonce pokazała się w nowej fryzurze! Jak wygląda gwiazda po metamorfozie?

W mediach społecznościowych Beyonce pojawiły się kadry z sesji zdjęciowej wykonanej za kulisami meczu Super Bowl 2026. Amerykańska piosenkarka wprawiła w osłupienie fanów, bowiem na najnowszych zdjęciach zaprezentowała się w odmienionej fryzurze. Po długich włosach artystki nie ma już śladu - zastąpiły je krótkie loki, ledwie sięgające ramion. Choć jest to spora zmiana, w stosunku do ostatniego looku Beyonce, gwiazda w przeszłości decydowała się już na podobne, krótkie cięcia, m.in. w 2013 i 2014 r., gdy promowała swój piąty album.

Jedno z nowych zdjęć Beyonce opublikowanych na Instagramie Instagram @beyonce materiał zewnętrzny

Beyonce opublikowała zdjęcia po dłuższej przerwie. Fani mają swoją teorię

Nowe fotografie piosenkarki wywołały poruszenie wśród fanów, którzy stwierdzili, że odmieniony wizerunek artystki oraz jej przerwa od koncertowania i obecności w mediach nie są przypadkiem. Spora część internautów twierdzi, że Beyonce otwiera właśnie nowy etap swojej kariery. Choć żadne szczegóły czy nawet potwierdzenie nowej muzyki nie zostały jeszcze przekazane, niektórzy są pewni, że wiosną bieżącego roku supergwiazda wyda swoją dziewiątą solową płytę. Krążek ma domknąć trylogię, na którą składają się już wydane w minionych latach "Renaissance" i "Cowboy Carter".

"Jesteśmy gotowi!", "Akt trzeci nadchodzi", "Cokolwiek nadchodzi - czekam na to, kochana!", "Ona daje nam znaki! Coś się zbliża", "Wielki powrót matki", "O tak! Zaserwuje nam coś, czego jeszcze nikt nie widział", "Co się dzieje?! Wszyscy tak bardzo czekamy na znak", "Czekamy, królowo" - czytamy w komentarzach pod najnowszym postem Beyonce.

