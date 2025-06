Beyoncé zaliczyła wpadkę na scenie. Garderoba nie dotrzymała jej tempa

Występ Beyoncé w Londynie, który odbył się 5 czerwca w ramach światowej trasy "Cowboy Carter 2025", miał być kolejnym triumfalnym koncertem w karierze artystki. Nikt nie spodziewał się jednak, że wieczór przyciągnie uwagę mediów nie tylko dzięki muzyce, ale również z powodu zaskakującej wpadki na scenie. Podczas wykonywania utworu " I'm That Girl ", spodnie gwiazdy zaczęły się zsuwać, aż w końcu całkowicie opadły.

Nagranie incydentu momentalnie trafiło do sieci i wywołało falę komentarzy - głównie żartobliwych i pełnych uznania. Internauci nie tylko chwalili Beyoncé za opanowanie, ale też żartowali, że "spodnie zatańczyły razem z nią". Niektórzy wyrazili nadzieję, że scena znajdzie się w ewentualnym filmie dokumentalnym z trasy koncertowej.

To nie pierwszy raz, gdy artystka udowadnia, że nawet podczas trudnych momentów potrafi zachować twarz i utrzymać pełen kontakt z publicznością. Warto przypomnieć, że Beyoncé ma za sobą wieloletnie doświadczenie sceniczne - zarówno jako solistka, jak i członkini legendarnego zespołu Destiny's Child.

"Cowboy Carter 2025" to kolejna część trylogii, którą Beyoncé rozpoczęła albumem "Renaissance" w 2023 roku. Dotąd artystka nie zdradziła szczegółów dotyczących trzeciej odsłony tego projektu, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wśród fanów. Wcześniejszy film koncertowy "Renaissance: A Film by Beyoncé" okazał się sukcesem, ale nie wiadomo, czy piosenkarka planuje podobny materiał z obecnej trasy.