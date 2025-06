Beyoncé i Jay-Z ponownie razem na scenie po 7 latach. Fani byli jednogłośni

Podczas trasy Beyoncé nie szczędzi niespodzianek swoim fanom. Już na pierwszym koncercie na Stade de France artystka zaprosiła na scenę Miley Cyrus, z którą wykonała wspólnie nagrodzony Grammy singiel "II Most Wanted". Kilka dni później to Jay-Z dołączył do żony na scenie. Gdy Beyoncé rozpoczęła "Crazy In Love", Jay-Z zaskoczył publiczność, rapując swoją zwrotkę. Był to ich pierwszy wspólny występ od czasu trasy On the Run II Tour w 2018 roku, podczas której odwiedzili między innymi Warszawę.