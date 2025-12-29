Beyoncé dołącza do grona miliarderów. Jak wyglądała jej droga do sukcesu?

Na liście "Forbesa" Beyoncé znalazła się obok Jay-Z, Taylor Swift, Bruce'a Springsteena i Rihanny. Wspólnym mianownikiem tej grupy nie są jedynie rekordy sprzedaży, ale kontrola nad własną twórczością. W przypadku Beyoncé kluczowe okazały się ostatnie lata, które przyniosły zarówno artystyczne triumfy, jak i spektakularne wyniki finansowe.

Przełomowym momentem była Renaissance World Tour w 2023 roku. Globalna trasa, promująca album "Renaissance", przyniosła niemal 600 mln dolarów przychodu, stając się jednym z największych koncertowych przedsięwzięć dekady.

Rok później Beyoncé zaskoczyła branżę albumem "Cowboy Carter", sięgając po estetykę country i redefiniując własny wizerunek. Płyta stała się punktem wyjścia do trasy, która według danych cytowanych przez "Forbesa" była najbardziej dochodowym tournée 2025 roku.

Parkwood zamiast wielkiej wytwórni

Kluczową rolę w tej historii odgrywa Parkwood Entertainment, firma założona przez Beyoncé w 2008 roku. To właśnie ona stoi za produkcją koncertów, filmów i dokumentów artystki.

"Parkwood zarządza jej karierą i produkuje całą jej muzykę, dokumenty oraz koncerty, pokrywając większość kosztów produkcji, aby przejąć większą część zysków końcowych" - podaje "Forbes".

Dzięki temu Beyoncé funkcjonuje dziś bardziej jak właścicielka marki niż tradycyjna gwiazda pop zależna od kontraktów zewnętrznych.

Liczby, które robią różnicę

Według "Forbesa" sama Cowboy Carter Tour wygenerowała ponad 400 mln dolarów ze sprzedaży biletów, a kolejne 50 mln dolarów przyniósł merch sprzedawany podczas koncertów.

"Ponieważ Parkwood odpowiadało za całość produkcji, Beyoncé mogła liczyć na wyższe marże niż w przypadku klasycznych umów koncertowych" - zaznacza magazyn.

W 2025 roku artystka miała zarobić 148 mln dolarów przed opodatkowaniem, co dało jej trzecie miejsce w globalnym zestawieniu najlepiej opłacanych muzyków.

Ekran jako przedłużenie sceny

Koncerty to jednak tylko część dochodów. "Forbes" przypomina, że Beyoncé otrzymała około 60 mln dolarów za dokument "Homecoming: A Film by Beyoncé" dla Netflixa. W 2024 roku platforma zapłaciła jej kolejne 50 mln dolarów za występ w przerwie świątecznego meczu NFL - pierwszego transmitowanego przez Netflixa.

Wcześniej artystka samodzielnie wprowadziła do kin film z trasy Renaissance World Tour, dystrybuując go przez sieć AMC i zatrzymując niemal połowę z 44 mln dolarów globalnych wpływów.

