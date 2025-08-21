Wraz z końcem 2024 r. Beata Kozidrak, będąca niekwestionowaną ikoną polskiej estrady, zmuszona była odwołać wszystkie swoje zawodowe zobowiązania. Artystka zniknęła ze sceny przez poważne problemy zdrowotne. Trafiła do szpitala, a po pobycie w placówce przez kolejne miesiące przechodziła rekonwalescencję w domu. W tym czasie unikała wystąpień medialnych (wyjątkiem było nagranie wyemitowane na gali rozdania Fryderyków, w którym gwiazda dziękowała za odbiór statuetki) i starała się powrócić do pełni sił.

Beata Kozidrak zdradziła szczegóły swojej choroby

Przez długi czas nieobecności Beaty Kozidrak w mediach i internecie nieustannie spekulowano o jej stanie zdrowia. Liderka Bajmu nie zdradzała szczegółów swojej choroby, aż do teraz. Kilka dni temu legendarna wokalistka pojawiła się bowiem w programie "Dzień Dobry TVN", w którym wyjaśniła, co dokładnie jej dolegało. Okazuje się, że zdiagnozowano u niej chorobę nowotworową.

"Trafiłam do szpitala. Diagnoza była szybka. Była to choroba nowotworowa. Nie boję się tego powiedzieć, bo chciałabym również, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć i poddać się procesowi leczenia" - opowiedziała gwiazda w programie.

Po ciężkiej chorobie Beata Kozidrak zdecydowała się na powrót na scenę. Gdzie odbędą się najbliższe koncerty?

Beata Kozidrak czuje się już znacznie lepiej - udało jej się dojść do siebie po trudnej chorobie. Od pewnego czasu w mediach społecznościowych piosenkarki pojawiają się więc informacje, które niezwykle cieszą fanów artystki. Liderka Bajmu powraca na scenę i zapowiada daty nadchodzących koncertów! Obecnie spędza także długie godziny na salach prób, gdzie trenuje przed występami.

Już 24 sierpnia gwiazda zaprezentuje się publiczności zgromadzonej na Dniach Pszczyny, a w ostatni weekend sierpnia widzowie będą mieli okazję zobaczyć ją na Dniach Starachowic oraz festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji w Amfiteatrze Kadzielnia (impreza transmitowana będzie w telewizji Polsat).

Beata Kozidrak zaskoczyła nowym ogłoszeniem! Fani są wniebowzięci. "Ale będzie ogień"

Niespodziewanie w sieci pojawiło się nowe ogłoszenie - organizatorzy festiwalu ZORZA poinformowali o gościnnym udziale Beaty Kozidrak w nadchodzącej imprezie, 29 sierpnia w Katowicach. Legendarna wokalistka pojawi się na koncercie Pauliny Przybysz, która podczas festiwalu prezentuje projekt specjalny, biorąc na warsztat znane piosenki Bajmu. W Katowicach po raz pierwszy zaśpiewa własne aranżacje w towarzystwie kultowej liderki.

"Takiego finału jeszcze nie było! Paulina Przybysz zagra utwory legendarnego Bajmu z jednodniowym chórem, a na scenie dołączy do niej… Beata Kozidrak!" - czytamy na Instagramie ZORZY.

Posiadacze biletów na katowickie wydarzenie prędko zareagowali na wieści od organizatorów. Wiele osób wyraziło swoją ogromną radość i podkreśliło, że teraz jeszcze bardziej nie może doczekać się festiwalowego weekendu. "Ale niespodzianka, super!", "Fajnie, fajnie… ale inne miasta płaczą", "Cudna wiadomość", "Tak myślałam! Mega super", "To będzie z pewnością niezapomniany moment", "Ale będzie ogień!" - czytamy w komentarzach.

Panchiko na OFF Festivalu: Poznajemy nową muzykę z pomocą naszych młodszych fanów Rafał Samborski INTERIA.PL