Beata Kozidrak powraca na scenę po ciężkiej chorobie. Zaskoczyła kolejną niespodzianką!

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Beata Kozidrak szykuje się do powrotu na scenę po trudnej chorobie. Legendarna liderka Bajmu zapowiedziała już kilka koncertów, a teraz zaskoczyła fanów kolejną ważną informacją. Artystka została gościem specjalnym festiwalu ZORZA, który już 29 sierpnia zawita do Katowic!

Beata Kozidrak powraca na scenę
Beata Kozidrak powraca na scenę

Wraz z końcem 2024 r. Beata Kozidrak, będąca niekwestionowaną ikoną polskiej estrady, zmuszona była odwołać wszystkie swoje zawodowe zobowiązania. Artystka zniknęła ze sceny przez poważne problemy zdrowotne. Trafiła do szpitala, a po pobycie w placówce przez kolejne miesiące przechodziła rekonwalescencję w domu. W tym czasie unikała wystąpień medialnych (wyjątkiem było nagranie wyemitowane na gali rozdania Fryderyków, w którym gwiazda dziękowała za odbiór statuetki) i starała się powrócić do pełni sił.

Beata Kozidrak zdradziła szczegóły swojej choroby

Przez długi czas nieobecności Beaty Kozidrak w mediach i internecie nieustannie spekulowano o jej stanie zdrowia. Liderka Bajmu nie zdradzała szczegółów swojej choroby, aż do teraz. Kilka dni temu legendarna wokalistka pojawiła się bowiem w programie "Dzień Dobry TVN", w którym wyjaśniła, co dokładnie jej dolegało. Okazuje się, że zdiagnozowano u niej chorobę nowotworową.

"Trafiłam do szpitala. Diagnoza była szybka. Była to choroba nowotworowa. Nie boję się tego powiedzieć, bo chciałabym również, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć i poddać się procesowi leczenia" - opowiedziała gwiazda w programie.

Po ciężkiej chorobie Beata Kozidrak zdecydowała się na powrót na scenę. Gdzie odbędą się najbliższe koncerty?

Beata Kozidrak czuje się już znacznie lepiej - udało jej się dojść do siebie po trudnej chorobie. Od pewnego czasu w mediach społecznościowych piosenkarki pojawiają się więc informacje, które niezwykle cieszą fanów artystki. Liderka Bajmu powraca na scenę i zapowiada daty nadchodzących koncertów! Obecnie spędza także długie godziny na salach prób, gdzie trenuje przed występami.

Już 24 sierpnia gwiazda zaprezentuje się publiczności zgromadzonej na Dniach Pszczyny, a w ostatni weekend sierpnia widzowie będą mieli okazję zobaczyć ją na Dniach Starachowic oraz festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji w Amfiteatrze Kadzielnia (impreza transmitowana będzie w telewizji Polsat).

Beata Kozidrak zaskoczyła nowym ogłoszeniem! Fani są wniebowzięci. "Ale będzie ogień"

Niespodziewanie w sieci pojawiło się nowe ogłoszenie - organizatorzy festiwalu ZORZA poinformowali o gościnnym udziale Beaty Kozidrak w nadchodzącej imprezie, 29 sierpnia w Katowicach. Legendarna wokalistka pojawi się na koncercie Pauliny Przybysz, która podczas festiwalu prezentuje projekt specjalny, biorąc na warsztat znane piosenki Bajmu. W Katowicach po raz pierwszy zaśpiewa własne aranżacje w towarzystwie kultowej liderki.

"Takiego finału jeszcze nie było! Paulina Przybysz zagra utwory legendarnego Bajmu z jednodniowym chórem, a na scenie dołączy do niej… Beata Kozidrak!" - czytamy na Instagramie ZORZY.

Posiadacze biletów na katowickie wydarzenie prędko zareagowali na wieści od organizatorów. Wiele osób wyraziło swoją ogromną radość i podkreśliło, że teraz jeszcze bardziej nie może doczekać się festiwalowego weekendu. "Ale niespodzianka, super!", "Fajnie, fajnie… ale inne miasta płaczą", "Cudna wiadomość", "Tak myślałam! Mega super", "To będzie z pewnością niezapomniany moment", "Ale będzie ogień!" - czytamy w komentarzach.

