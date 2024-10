Swoją drogę do sławy Beata Bartelik rozpoczęła w połowie lat 80., gdy wystąpiła w konkursie dla młodych talentów. Tam zauważył ją zasiadający w jury poeta i autor tekstów piosenek związany z nurtem poezji śpiewanej - Waldemar Chyliński. To on razem z Kazimierzem Lewandowskim napisał dla niej kilka utworów, w tym największy przebój - "Sen na pogodne dni" ( sprawdź! ).