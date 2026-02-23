Pod koniec 2025 r. roku autor kultowego hitu "Copacabana" ujawnił, że zdiagnozowano u niego nowotwór płuca. Barry Manilow odwołał wówczas styczniowe koncerty, szykując się do operacji usunięcia ogniska rakowego.

82-letni wokalista podkreślił, że chorobę zdiagnozowano na bardzo wczesnym etapie dzięki czujności jego lekarza, który zlecił wykonanie rezonansu magnetycznego płuc po przedłużających się zmaganiach artysty z zapaleniem oskrzeli.

"Badanie ujawniło ognisko nowotworowe w lewym płucu, które trzeba usunąć. To czysty przypadek (i zasługa wspaniałego lekarza), że wykryto je tak wcześnie" - napisał wówczas Manilkow.

Barry Manilow przekazał "przygnębiające" wieści od lekarza

Nadzieje tych, którzy liczyli na rychły powrót gwiazdora na scenę, okazały się jednak płonne. Słynny wokalista wyjawił, że nie wyzdrowiał na tyle, by kontynuować swoje pożegnalne tournée "The Last Concerts".

"Właśnie wróciłem do domu po wizycie u chirurga. A była to bardzo przygnębiająca wizyta. Powiedziałem mu, że korzystam z bieżni trzy razy dziennie (i faktycznie tak robię), ale nadal nie jestem w stanie zaśpiewać więcej niż trzech piosenek z rzędu. Byłem jednak pewien, że będę mógł wystąpić za kilka tygodni" - napisał w mediach społecznościowych.

I dodał, że lekarz natychmiast pozbawił go złudzeń. "Powiedział: 'Barry, nie będziesz w stanie dać 90-minutowego koncertu. Twoje płuca jeszcze nie są gotowe. Jesteś w świetnej formie, biorąc pod uwagę to, przez co przeszedłeś, ale twoje ciało nie jest gotowe. Nie dasz rady'" - ujawnił Manilow.

Piosenkarz przyznał, że w pewnym sensie spodziewał się złych wieści. "Czułem, że to powie. W głębi duszy chciałem wrócić, ale moje ciało wiedziało to, czego serce nie chciało przyznać: nie jestem gotowy. Bardzo was przepraszam, ale muszę znowu odwołać niektóre koncerty" - zdradził.

W rezultacie z harmonogramu piosenkarza zniknęły występy zaplanowane między 27 lutego a 17 marca. Wokalista zaznaczył, że liczy na to, iż zdoła pojawić się w Westgate w Las Vegas, gdzie ma koncertować w dniach 26-28 marca. Jeśli w istocie tak się stanie, prawdopodobnie do skutku dojdzie także kolejna część tournée "The Last Concerts", którą 13 kwietnia ma zainaugurować show w Belmont Park w stanie Nowy Jork.

"Lekarz powiedział, że moje ciało przeszło przez piekło i potrzebuje czasu na wyleczenie. Skupiam się więc na powrocie do zdrowia" - zakończył swój wpis Manilow.

Kim jest Barry Manilow?

Wokalista ma w dorobku ponad 80 mln sprzedanych płyt na całym świecie. Największą popularnością cieszył się w latach 70., kiedy to na listach królowały takie piosenki, jak m.in. "Mandy", "I Write the Songs", "Looks Like We Made It", "Can't Smile Without You", "Weekend in New England" i "Copacabana (At the Copa)".

Barry Manilow przez lata ukrywał swoją homoseksualną tożsamość, ponieważ nie chciał rozczarować swoich fanek, które mogłyby się od niego odwrócić, gdyby przyznał, że jest gejem. Dodał, że zawsze wolał chronić swoją prywatność.

W kwietniu 2014 r. wokalista w tajemnicy poślubił swojego menedżera Garry'ego Kiefa (parą byli wówczas od prawie czterech dekad). Informacje o ich ślubie zaczęły pojawiać się rok później, ale dopiero w 2017 r. Manilow potwierdził to oficjalnie.

