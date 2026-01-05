Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Barry Manilow podzielił się z fanami przygnębiającą informacją na temat swojego stanu zdrowia. 82-letni piosenkarz i tekściarz, który wylansował takie ponadczasowe hity, jak "Mandy", "Can't Smile Without You" czy "Copacabana", w opublikowanym na Instagramie oświadczeniu wyznał, że zdiagnozowano u niego nowotwór płuc.

Chorobę wykryto dzięki czujności opiekującego się artystą lekarza, który po jego wielotygodniowych zmaganiach z zapaleniem oskrzeli zasugerował mu poddanie się dodatkowym badaniom.

"Chociaż zapalenie oskrzeli już minęło i wróciłem na scenę w Westgate Las Vegas Resort & Casino, mój cudowny lekarz zlecił wykonanie rezonansu magnetycznego, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Badanie ujawniło ognisko nowotworowe w lewym płucu, które trzeba usunąć. To czysty przypadek (i zasługa wspaniałego lekarza), że wykryto je tak wcześnie" - napisał muzyk.

Barry Manilow przekazał informacje o stanie zdrowia

Manilow odwołał wówczas zaplanowane na styczeń koncerty i dodał, że z uwagi na szybkie rozpoznanie nie będzie musiał przechodzić skomplikowanego leczenia. "Żadnej chemioterapii. Tylko rosół i powtórki serialu 'Kocham Lucy'" - stwierdził żartobliwie.

W miniony weekend zamieścił na Instagramie swoje zdjęcie, na którym widzimy, jak leży uśmiechnięty w szpitalnym łóżku. "Dziś czuję się lepiej!" - przekazał, a komentarzach zaroiło się od życzeń szybkiego powrotu do zdrowia.

"Obyś jak najszybciej odzyskał formę. Jesteś prawdziwą legendą!" - wyznał jeden z użytkowników serwisu. "Dzięki Bogu jest poprawa. Przesyłam mnóstwo miłości i dobrej energii" - dodał kolejny. "Trzymam kciuki za błyskawiczny powrót na scenę. Jesteś moim ulubionym artystą" - napisał inny.

Kim jest Barry Manilow?

Wokalista ma w dorobku ponad 80 mln sprzedanych płyt na całym świecie. Największą popularnością cieszył się w latach 70., kiedy to na listach królowały takie piosenki, jak m.in. "Mandy", "I Write the Songs", "Looks Like We Made It", "Can't Smile Without You", "Weekend in New England" i "Copacabana (At the Copa)".

Barry Manilow przez lata ukrywał swoją homoseksualną tożsamość, ponieważ nie chciał rozczarować swoich fanek, które mogłyby się od niego odwrócić, gdyby przyznał, że jest gejem. Dodał, że zawsze wolał chronić swoją prywatność.

W kwietniu 2014 r. wokalista w tajemnicy poślubił swojego menedżera Garry'ego Kiefa (parą byli wówczas od prawie czterech dekad). Informacje o ich ślubie zaczęły pojawiać się rok później, ale dopiero w 2017 r. Manilow potwierdził to oficjalnie.

Majka Jeżowska na Sylwestrowej Mocy Przebojów. Co planuje na przyszły rok? INTERIA.PL