Artysta wreszcie nie wytrzymał i postanowił uciąć spekulacje. " Nie ma absolutnie żadnego konfliktu między Penny a mną i nie ma sporu co do tego, gdzie powinniśmy mieszkać" - napisał jasno Rod Stewart w opublikowanym na Instagramie oświadczeniu.

W niedawnym wywiadzie Rod Stewart przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, że jego dni są policzone. Muzyk z pewnością nie chciałby spędzić jednych z ostatnich lat swojego życia na kłótniach małżeńskich. Sam stwierdził, że zamierza się cieszyć z tego, co ma. "Zdaję sobie sprawę, że moje dni są policzone, ale nie boję się tego. Wszyscy musimy kiedyś odejść, więc wszyscy jesteśmy wrzuceni do tego samego worka. Zamierzam cieszyć się sobą przez te ostatnie kilka lat tak bardzo, jak tylko mogę. Mówię kilka, ale prawdopodobnie kolejne 15. Spokojnie mógłbym to zrobić" - powiedział w ostatnim wywiadzie z "The Sun".