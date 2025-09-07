Artur Żmijewski prezentuje swoją drugą artystyczną twarz - wrażliwego interpretatora i wokalistę. Na albumie "Po miłości kres" gwiazdor serialu "Ojciec Mateusz" wykonuje największe dzieła Leonarda Cohena, jednego z największych bardów XX wieku, w polskich przekładach. Wydawnictwu towarzyszy trasa koncertowa o tym samym tytule.

"Alleluja", "Zuzanna", "Tańcz mnie po miłości kres", "W tajnym życiu mym" czy "Wspomnienie" to niektóre z piosenek, jakie trafiły na płytę "Po miłości kres". To utwory Leonarda Cohena (1934-2016) w polskich przekładach autorstwa Macieja Zembatego, Romana Kołakowskiego i Michała Kuźmińskiego. Album jest zapisem koncertu, który odbył się 22 lutego w Studio Rembrandt Polskiego Radia Białystok.

Do promocji wybrano utwór "Tańcz mnie po miłości kres".

Artur Żmijewski w hołdzie dla Leonarda Cohena. "Z potrzeby serca"

"Ten album powstał z potrzeby serca - potrzeby spotkania z twórczością artysty, który nie bał się mówić o sprawach najtrudniejszych: miłości i jej końcu, samotności, wierze, upadkach i nadziei. Leonard Cohen przez całe życie pisał pieśni jak modlitwy, pełne pokory i czułości, ironii i światła" - mówi o albumie, cytowany w komunikacie, Artur Żmijewski.

Artysta podkreśla, że śpiewając Cohena, nie próbuję go naśladować. "Staram się raczej odnaleźć w jego słowach własne historie i emocje. Jego pieśni są jak lustro - każdy widzi w nich siebie" - przyznaje aktor.

Żmijewski jest w trakcie trasy koncertowej z piosenkami Cohena. W nagraniach towarzyszyli mu tworzące na scenie i w życiu prywatnym duet Shandy & Eva: córka Ewa Żmijewska (gitara, śpiew) i jej partnerka Shandrelica "Shandy" Casper (perkusja, perkusjonalia, śpiew), a także Wojciech Pilichowski (gitara basowa) i Andrzej "E-moll" Kowalczyk (gitary, instrumenty klawiszowe, śpiew).

Kim jest Ewa Żmijewska?

32-letnia Ewa Żmijewska jest jedyną córką jednego z najpopularniejszych polskich aktorów, Artura Żmijewskiego (m.in. seriale "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe", "Chyłka", filmowy cykl "Psy") i jego żony Pauliny. Małżeństwo ma jeszcze dwóch młodszych synów: Karola (ur. 2000) i Wiktora (ur. 2002).

"Jestem z niej bardzo dumny. Całym sercem razem z żoną ją wspieramy. To jej decyzja, jej życie. Wiem, że trudno jest wchodzić w dorosłe życie i realizować swoje marzenia. Trzymam za nią mocno kciuki" - mówił Artur Żmijewski o córce w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Ukończyła wydział wokalny na Los Angeles College of Music, gdzie poznała Shandrelicę Casper, wokalistkę i perkusistkę z Curacao. W 2015 r. dziewczyny założyły akustyczny duet wokalno-gitarowy Shandy & Eva. Cztery lata później wypuściły debiutancki album "Give It A Try" promowany singlami "Sunrise", "Czasem" i "Don't Know Why". W 2024 r. wydały kolejną płytę "Tylko ty".

O zespole zrobiło się głośniej na wiosnę tego roku, kiedy to wystąpił w reaktywowanym programie "Must Be The Music" w Polsacie, jednak grupa odpadła na castingu.

