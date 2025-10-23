Anna Wyszkoni w latach 1996-2010 była wokalistką grupy Łzy, z którą wylansowała takie przeboje, jak m.in. "Agnieszka już dawno...", "Narcyz się nazywam", "Oczy szeroko zamknięte" i "Jestem jaka jestem".

W 2009 r. wypuściła solowy debiut "Pan i Pani". Kolejne jej płyty sygnowane własnym nazwiskiem to "Życie jest w porządku" (2012), "Kolędy wielkie" (2015), "Jestem tu nowa" (2017), "Z cegieł i łez" (2022) oraz "10 Jackowski" z piosenkami autorstwa Marka Jackowskiego, nieżyjącego już gitarzysty i twórcy największych hitów grupy Maanam.

- Jestem głodna tworzenia, wrażeń studyjnych - bardzo tego potrzebuję. Muszę wylać z siebie wiele emocji i chcę to zrobić właśnie w ten najbliższy mi sposób, czyli muzycznie - mówiła Anna Wyszkoni w rozmowie z Interią.

Anna Wyszkoni szykuje jubileuszową trasę. Co już wiemy?

W 2026 r. wokalistka świętować będzie 30-lecie swojej obecności na scenie.

"30 LAT? Chyba nie mogę w to uwierzyć. Wydaje mi się, że zaczynałam 'przed chwilą'. Tyle przeżyć, wspomnień, wzlotów, upadków, wrażeń, spotkań, przyjaciół, wspaniałych ludzi, inspiracji, cudownej muzyki, koncertów, tras, przejechanych kilometrów, zdjęć, wzruszeń, smuteczków i radości… to wszystko postaram się podsumować podczas moich przyszłorocznych koncertów na trasie 30 ANIAversary" - ogłosiła Anna Wyszkoni w mediach społecznościowych.

"Po raz pierwszy od 16 lat wrócę do tego repertuaru, o który często pytacie i prosicie. Tak tak... nikt nie stoi, wszyscy dobrze się bawią - pamiętajcie o tym i bądźcie ze mną w przyszłym roku (później też możecie, bo podsumowanie to przecież nie pożegnanie ;))" - dodała.

Jubileuszowa trasa rozpocznie się w lutym i ma potrwać do końca roku. Obecnie trwają intensywne przygotowania z zespołem i całą ekipą.

"Jak zawsze szykujemy dla Was sporo zaskoczeń, mam nadzieję, że na moich urodzinowych imprezach dla nikogo z Was nie zabraknie miejsca. Tylko nie kupujcie kwiatów, szkoda kasy" - dodała na koniec Anna Wyszkoni.

Natalia Muianga czaruje jako Dionne Warwick w nowym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Polsat