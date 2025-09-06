Do tragicznego zdarzenia w Lizbonie doszło w środę po godzinie 18, kiedy kolejka Gloria wypadła z szyn, uderzając w jeden z budynków w pobliżu Placu Restauradores. Zginęło 16 osób, a 22 zostały ranne. Przyczyną katastrofy było zerwanie liny nośnej kolejki. Teraz śledczy próbują ustalić, dlaczego doszło do awarii popularnej atrakcji turystycznej.

W stolicy Portugalii przebywa też Andrzej Piaseczny, który w mediach społecznościowych opublikował poruszający wpis.

"Człowiek nie zdaje sobie zwykle sprawy z tego jakie ma wielkie szczęście. Wyjechać, wrócić, zalać język pysznościami, ramiona słońcem… codzienne cudowności. Dzień wcześniej, dzień później. Wielkie szczęście, którego zdarzyło się innym nie mieć" - napisał wokalista.

"W punkt jak zwykle", "To są tzw. proste rzeczy, które codziennie należy bardzo cenić. Pozdrawiam serdecznie", "Dokładnie tak" - zareagowali od razu jego fani. Niektórzy dodali również emotki popękanego serca, solidaryzując się z ofiarami katastrofy w Lizbonie.

Andrzej Piaseczny z nową piosenką "Zaraz wracam"

Wokalista opublikował właśnie premierowy utwór "Zaraz wracam", który promuje nowy serial TVP o tym samym tytule. Autorami nagrania są Andrzej Piaseczny (tekst) oraz Lanberry i Leon Krześniak (muzyka).

Głównym bohaterem serialu "Zaraz wracam" jest wójt Eligiusz Czapla (w tej roli Mariusz Kiljan), zmagający się z poważnymi problemami zdrowotnymi, który walczy o uzyskanie praw miejskich dla swojej wsi.

"W tym celu musi stawić czoła nieuczciwym przeciwnikom politycznym oraz biurokratycznym przeszkodom. Otoczony grupą zaufanych współpracowników, którzy - tak jak on - chcą działać dla dobra mieszkańców, prowadzi pełną emocji i humoru kampanię na rzecz rozwoju regionu" - czytamy w opisie produkcji.

W obsadzie serialu poza Mariuszem Kiljanem znaleźli się m.in. Violetta Arlak, Paweł Koślik, Katarzyna Zielińska, Barbara Kurdej-Szatan, Mikołaj Krawczyk, Sylwia Juszczak-Krawczyk i Marcin Kwaśny.

Andrzej Piaseczny znów w "The Voice Senior"

Dodajmy, że wokalista po koniec roku ponownie pojawi się w roli trenera programu "The Voice Senior". Śpiewających uczestników po 60. roku życia oceniać będzie razem z Robertem Janowskim, wracającą do show po przerwie Alicją Majewską i debiutującą w tej roli Majką Jeżowską.

"Zaraz wracam" jest pierwszym utworem Piasecznego od wydanej w listopadzie 2024 r. "Piosenki o końcu świata", którą nagrał w duecie z Julią Żugaj . Teledysk ukazał się tuż przed finałem "Tańca z gwiazdami", w którym wtedy występowała Julia Żugaj. Dodajmy, że Andrzej Piaseczny był dwukrotnie jurorem tego programu Polsatu (2021-2022).

