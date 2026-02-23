Andrzej Piaseczny uciekł z miasta. Jego różowa posiadłość w górach robi wrażenie

Wielu polskich artystów nie wyobraża sobie życia poza stolicą, jednak Andrzej Piaseczny wybrał zupełnie inną drogę. Piosenkarz od lat mieszka w otoczeniu lesistych, świętokrzyskich wzgórz, gdzie dzieli codzienność ze swoim partnerem oraz mamą, Alicją. Uwagę fanów i okolicznych mieszkańców niezmiennie przyciąga z zewnątrz sama posiadłość gwiazdora - to charakterystyczny, drewniany dom o różowej elewacji, który wyróżnia się na tle innych budynków, ale jednocześnie wpisuje w sielski krajobraz.

Rustykalne wnętrza i domowe ciepło

Zamiast sterylnego, chłodnego luksusu z katalogów, Piaseczny postawił na klasyczną przytulność. Wnętrza jego posiadłości zostały urządzone w stylu rustykalnym, w którym królują naturalne materiały - przede wszystkim drewno.

Sercem domu jest przestronny salon z kominkiem, a wyjątkowego charakteru dodaje jadalnia oświetlona kolorowymi lampami. Zadbano również o odpowiednie nasłonecznienie - dzięki rozległym oknom, artysta każdego dnia może podziwiać z kanapy imponujący widok na góry i zieleń.

Gwiazdor estrady i zapalony ogrodnik

To właśnie otoczenie domu jest jednak największym powodem do dumy wokalisty. Piaseczny nie ukrywa, że praca w ziemi to dla niego czysta przyjemność. Na swoich profilach w mediach społecznościowych regularnie i z dumą dzieli się prozą życia - pokazuje fanom, jak przycina ozdobne krzewy czy zbiera owoce.

Posiadłość w Oblęgórze to jednak nie tylko idealnie przystrzyżone trawniki i krzewy. Piosenkarz dorobił się imponującego, warzywniaka. Z pasją uprawia w nim m.in. marchew, cebulę, kapustę czy dynie.

