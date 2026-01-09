Andrzej Piaseczny otwarcie o relacji ze swoim partnerem. "Dał mi uśmiech trwającego szczęścia"

Urodzony 6 stycznia 1971 roku w Pionkach, Andrzej Piaseczny już będąc w szkole podstawowej należał do szkolnego zespołu Cavatina, prowadzonego przez Janusza Górskiego. Jego poważna kariera muzyczna zaczęła się jednak w 1992 roku, kiedy zwyciężył w Ogólnopolskim Młodzieżowym Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu. Niedługo później zaczął tworzyć z zespołem Mafia, a pod koniec lat 90. postawił na rozwój solowej kariery. W jego katalogu znajdziemy hity takie jak "Prawie do nieba", "Mocniej", "Chodź, przytul, przebacz" czy "Śniadanie do łóżka". Obecnie wokalistę oglądać możemy również w kolejnej edycji programu "The Voice Senior".

Życie prywatne Andrzeja Piasecznego

W niedawnej rozmowie dla magazynu "Pani" Andrzej Piaseczny otworzył się na tematy swojej rodziny i relacji z bliskimi. Artysta przyznał, że łączy go bardzo silna więź z mamą: "Nigdy nie bałem się mówić, że całe życie byłem maminsynkiem. Jestem do tej pory, chociaż dzisiaj nasze relacje są zupełnie inne. Role się odwróciły. Przez lata mama dawała mi parasol ochronny, teraz ja trzymam ten parasol nad nią. Mama mieszka u mnie od wielu lat, bo wymaga opieki, i to jej podporządkowany jest rytm domu. Jak w każdej rodzinie, zdarzają nam się lepsze i gorsze dni. Nie chełpię się ani tym bardziej nie skarżę. Dla mnie to jest naturalne" - tłumaczył.

W pewnym momencie rozmowa zeszła również na temat jego wieloletniego partnera. Jak przyznał piosenkarz, jego wybranek daje mu bardzo dużo szczęścia: "Mój przyjaciel i wieloletni partner jest osobą, która dała mi… (milczenie) Zastanawiam się nad właściwym zdaniem... Mój partner dał mi uśmiech szczęścia. Trwającego szczęścia. Niezależnie od tego, czy jestem w domu i budzimy się razem, czy jestem gdzieś indziej i budzimy się osobno. Jak pani wie, nie opowiadam dużo o życiu prywatnym. Przestrzeń rodzinną chciałbym uchronić przed wścibstwem. Natomiast są takie momenty w życiu, kiedy człowiek chce wypowiedzieć to jedno krótkie, ale ładne zdanie: 'mój partner dał mi uśmiech trwającego szczęścia'".

Coming out Andrzeja Piasecznego

O swojej orientacji Andrzej Piaseczny otwarcie powiedział w 2021 roku, wydając utwór "Miłość". W rozmowie przyznał, że dochodziło do sytuacji, w których fani dziękowali mu za odwagę, by otwarcie o tym mówić: "Po koncertach rozdawałem autografy i zdarzało się, że podchodził do mnie chłopak czy mężczyzna i mówił na ucho: 'dziękuję, że wyszedł pan z szafy. Mojej rodzinie bardzo to pomogło zrozumieć mnie i zaakceptować'. Wierzę w akceptację. Może jestem idealistą?".

"Przez ostatnie dekady wiele się zmieniło w przestrzeni społeczno-politycznej. 25 lat temu świat wyglądał inaczej. Gdybym wtedy powiedział o tym głośno, dzisiaj nie rozmawialibyśmy prawdopodobnie, ponieważ nigdy nie doszedłbym w muzyce do tego miejsca, w którym jestem. Gdy sytuacja zaczęła się zmieniać, pozostało pytanie, czy mnie samemu jest to do czegoś potrzebne. (…) Jak mówiłem, lubię życie osobiste zostawiać w sferze prywatnej. Natomiast wiem, że dla wielu ludzi było to ważne i coś zmieniło w ich życiu" - wyjaśnił artysta.

Wspominając ojca, wokalista przyznał, że nie miał z nim najcieplejszej relacji: "nie byliśmy z ojcem kumplami, nie było między nami szczególnej bliskości, raczej lekki dystans, ale moje życie rodzinne zawsze było dobre. Wierzę, że miłość w rodzinie jest, choć czasami bywa trudna".

