Aleksandra Kwaśniewska z radością ogłasza nowinę. "Nie wierzyłam, że dożyję!"

To właśnie premierę pierwszego albumu zespołu Poluzjanci w wersji cyfrowej Aleksandra Kwaśniewska postanowiła nagłośnić w swoich mediach społecznościowych.

Na temat digitalizacji dorobku zespołu wypowiedział się także Janusz Onufrowicz - autor tekstów Poluzjantów. W swoim wpisie podkreślił, że proces ten nie należał do łatwych.

"Cała dyskografia pewnego zespołu jest na streamingach. Nie pytajcie, dlaczego to tyle trwało, ale wierzcie, że to nie dlatego, że było łatwo, a "nam" się nie chciało. To naprawdę trwało najkrócej" - zaznaczył.