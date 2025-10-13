Agnieszka Chylińska zakończyła trasę w USA. Jej wpis wywołał poruszenie

W pierwszej połowie października Agnieszka Chylińska odwiedziła trzy amerykańskie miasta z silnie obecną społecznością polonijną. Od 10 do 12 października artystka wystąpiła w Chicago, Lodi w stanie New Jersey oraz w Nowym Jorku. Choć trasa była krótka, każdy koncert przyciągał rzesze fanów spragnionych spotkania z jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej.

Wokalistka aktywnie relacjonowała przebieg swojej podróży w mediach społecznościowych. Jednak najbardziej poruszający wpis opublikowała pod koniec trasy. "Gdyby nie wy to byłby to tylko monolog do pustej sali" - napisała na Instagramie, dodając:

"Jestem wdzięczna. Nowy Jork, Bóg zapłać."

Fani nie kryli wzruszenia i natychmiast dzielili się swoimi emocjami w komentarzach. "Dziękuję z całego serca Agnieszko za show tu w New York. Jestem zachwycony. To było coś pięknego. Brak mi słów. Jesteś Mistrzynią Świata sztuki estradowej. I will always love you", "Prześliczny koncert Agnieszko. Do końca życia nie zapomnę, coś pięknego! Jestem zachwycony. Dziękuję z całego serca."- pisali internauci.

Artystka w centrum polskiej sceny muzycznej

Agnieszka Chylińska od lat zajmuje mocną pozycję w polskim show-biznesie. Początkowo zyskała sławę jako liderka zespołu O.N.A., z którym nagrała kultowe albumy, a jej charakterystyczny, rockowy wizerunek zapadł w pamięć całemu pokoleniu słuchaczy. Po zakończeniu działalności grupy Chylińska rozpoczęła karierę solową, wciąż eksperymentując z muzyką i rozwijając swój artystyczny język.

Jej twórczość solowa łączy elementy rocka, popu i brzmień alternatywnych. Albumy takie jak "Forever Child" czy "Pink Punk" potwierdziły jej status jednej z najciekawszych wokalistek w Polsce, a koncerty artystki są znane z ogromnej intensywności emocjonalnej i widowiskowej scenografii. Chylińska nie boi się poruszać tematów osobistych ani społecznych, co nadaje jej muzyce autentyczności i siły wyrazu.

Wystartował kolejny Konkurs Chopinowski! Pierwsze przesłuchania już za nami Polsat News