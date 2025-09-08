W niedzielę, 7 września, program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN" obchodził wyjątkowy jubileusz - telewidzowie mogą oglądać go na swoich ekranach od 20 lat. Świętowanie trwało przez cały tydzień, a w ostatni dzień stacja wyprawiła huczny piknik w Warszawie. Tuż przed godziną 8:00 rano studio programu przeniosło się do parku przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, gdzie fani mogli na własne oczy zobaczyć, jak wygląda realizacja śniadaniówki, a także spotkać ulubionych prowadzących.

Wieczorem odbył się koncert, podczas którego gwiazdy polskiej estrady umiliły czas zgromadzonej na pikniku publiczności. Na scenie zaprezentowali się Dawid Kwiatkowski, zespół Kwiat Jabłoni, a także Halina Benedyk. Choć ich przeboje miały zabrać widzów w sentymentalną podróż przez minione 20 lat, okazało się, że według internautów nie wszystko poszło zgodnie z planem. Tuż po zakończeniu imprezy w sieci pojawiła się fala komentarzy - część widzów zachwyciła się młodymi gwiazdami, lecz inni nie pozostawili suchej nitki na kultowych wykonawcach.

Dawid Kwiatkowski zachwycił uczestników pikniku TVN-u

Występ Dawida Kwiatkowskiego przyciągnął pod scenę pokaźny tłum fanów. Wierni słuchacze młodego artysty potrafią przejechać za nim pół Polski i znają każde słowo wyśpiewywanych przez niego hitów. "Proste" czy "Proszę tańcz" wybrzmiały więc na pikniku TVN-u niezwykle głośno. "On wie najlepiej, jak rozkręcić zabawę", "Najlepszy!", "Cudowny", "Było pięknie" - pisali zachwyceni użytkownicy Facebooka.

Dawid Kwiatkowski na scenie podczas jubileuszu "Dzień Dobry TVN" VIPHOTO East News

Kwiat Jabłoni i Halina Benedyk świętowali jubileusz "Dzień Dobry TVN". W sieci pojawiły się wobec nich zarzuty

Tego wieczoru na scenie pojawił się także duet Kasi i Jacka Sienkiewiczów. Zespół Kwiat Jabłoni zachwycił pozytywnym przesłaniem i energią w utworze "Byłominęło". Większości widzów spodobały się popisy wokalne i muzyczne rodzeństwa, lecz część oglądających postawiła wobec nich jeden zarzut. "Tacy piękni i tacy zdolni, niewiarygodne", "Piekna muzyka, słowa piosenki, dobra energia! Miło! Wspaniali! Brawo!", "Cudnie było", "Koncert super" - czytamy w pozytywnych komentarzach. "Na żywo niestety słabo", "Śpiewali z playbacku, obciach", "No od Skolima się dużo nie różni", "Ale to sztuczne" - piszą ludzie zawiedzeni jakością dźwięku.

Na finał wyjątkowego dla "Dzień Dobry TVN" wieczoru scenę przejęła Halina Benedyk. Kultowa piosenkarka sprawiła publiczności niespodziankę i wraz ze świętującymi odśpiewała swój największy hit "Mamy po dwadzieścia lat". Choć utwór jest bardzo sentymentalny i każdy Polak potrafi zaśpiewać choć kilka słów refrenu, nie pomogło to w odbiorze. W sieci ponownie pojawiły się słowa krytyki, dotyczące playbacku.

"Playback wszedł za mocno", "Lepiej was oglądać w tv niż na żywo, bo zero nagłośnienia!!!", "Mogła chociaż zaśpiewać na żywo, a nie z playbacku!!! Taka gwiazda", "Zero szacunku dla widzów", "Ruszała ustami tylko i aż" - czytamy na facebookowym profilu śniadaniówki.

