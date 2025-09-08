Afera po koncercie TVN-u. Widzowie zarzucają artystom korzystanie z playbacku!

W niedzielę 7 września miał miejsce koncert, podczas którego słynne polskie gwiazdy świętowały 20-lecie programu "Dzień dobry TVN". Wieczór umilili m.in. Dawid Kwiatkowski czy Kwiat Jabłoni. Tuż po zakończeniu wydarzenia w sieci pojawiła się fala komentarzy. Część widzów pozytywnie oceniła występy muzyków, lecz inni zarzucili im korzystanie z playbacku!

Kwiat Jabłoni i Halina Benedyk wystąpili na jubileuszu "Dzień Dobry TVN"
Kwiat Jabłoni i Halina Benedyk wystąpili na jubileuszu "Dzień Dobry TVN"VIPHOTO/Artur Zawadzki/Waldemar KampałaEast News

W niedzielę, 7 września, program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN" obchodził wyjątkowy jubileusz - telewidzowie mogą oglądać go na swoich ekranach od 20 lat. Świętowanie trwało przez cały tydzień, a w ostatni dzień stacja wyprawiła huczny piknik w Warszawie. Tuż przed godziną 8:00 rano studio programu przeniosło się do parku przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, gdzie fani mogli na własne oczy zobaczyć, jak wygląda realizacja śniadaniówki, a także spotkać ulubionych prowadzących.

Wieczorem odbył się koncert, podczas którego gwiazdy polskiej estrady umiliły czas zgromadzonej na pikniku publiczności. Na scenie zaprezentowali się Dawid Kwiatkowski, zespół Kwiat Jabłoni, a także Halina Benedyk. Choć ich przeboje miały zabrać widzów w sentymentalną podróż przez minione 20 lat, okazało się, że według internautów nie wszystko poszło zgodnie z planem. Tuż po zakończeniu imprezy w sieci pojawiła się fala komentarzy - część widzów zachwyciła się młodymi gwiazdami, lecz inni nie pozostawili suchej nitki na kultowych wykonawcach.

Dawid Kwiatkowski zachwycił uczestników pikniku TVN-u

Występ Dawida Kwiatkowskiego przyciągnął pod scenę pokaźny tłum fanów. Wierni słuchacze młodego artysty potrafią przejechać za nim pół Polski i znają każde słowo wyśpiewywanych przez niego hitów. "Proste" czy "Proszę tańcz" wybrzmiały więc na pikniku TVN-u niezwykle głośno. "On wie najlepiej, jak rozkręcić zabawę", "Najlepszy!", "Cudowny", "Było pięknie" - pisali zachwyceni użytkownicy Facebooka.

Zespół muzyczny występuje na scenie podczas koncertu plenerowego, wokalista ubrany w brązowy garnitur śpiewa do mikrofonu, wokół niego muzycy grają na gitarze, saksofonie, trąbce oraz puzonie, na pierwszym planie widoczna publiczność pierwszy rząd trzy...
Dawid Kwiatkowski na scenie podczas jubileuszu "Dzień Dobry TVN"VIPHOTOEast News

Kwiat Jabłoni i Halina Benedyk świętowali jubileusz "Dzień Dobry TVN". W sieci pojawiły się wobec nich zarzuty

Tego wieczoru na scenie pojawił się także duet Kasi i Jacka Sienkiewiczów. Zespół Kwiat Jabłoni zachwycił pozytywnym przesłaniem i energią w utworze "Byłominęło". Większości widzów spodobały się popisy wokalne i muzyczne rodzeństwa, lecz część oglądających postawiła wobec nich jeden zarzut. "Tacy piękni i tacy zdolni, niewiarygodne", "Piekna muzyka, słowa piosenki, dobra energia! Miło! Wspaniali! Brawo!", "Cudnie było", "Koncert super" - czytamy w pozytywnych komentarzach. "Na żywo niestety słabo", "Śpiewali z playbacku, obciach", "No od Skolima się dużo nie różni", "Ale to sztuczne" - piszą ludzie zawiedzeni jakością dźwięku.

Na finał wyjątkowego dla "Dzień Dobry TVN" wieczoru scenę przejęła Halina Benedyk. Kultowa piosenkarka sprawiła publiczności niespodziankę i wraz ze świętującymi odśpiewała swój największy hit "Mamy po dwadzieścia lat". Choć utwór jest bardzo sentymentalny i każdy Polak potrafi zaśpiewać choć kilka słów refrenu, nie pomogło to w odbiorze. W sieci ponownie pojawiły się słowa krytyki, dotyczące playbacku.

"Playback wszedł za mocno", "Lepiej was oglądać w tv niż na żywo, bo zero nagłośnienia!!!", "Mogła chociaż zaśpiewać na żywo, a nie z playbacku!!! Taka gwiazda", "Zero szacunku dla widzów", "Ruszała ustami tylko i aż" - czytamy na facebookowym profilu śniadaniówki.

