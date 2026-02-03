A*Teens, czyli skrócona nazwa ABBA-Teens, stworzona została z inspiracji wytwórni Universal Music. Ta chciała bowiem sprawdzić, czy jest w stanie sprzedać jeszcze raz kultowe piosenki szwedzkiego kwartetu w nieco nowej aranżacji i z innymi wykonawcami.

Zespół stworzyli Dhani Lennevald, Sara Lumholdt, Amit Sebastian Paul oraz Marie Serenholt, którzy mieli przypomnieć największe hity legendy.

"Byliśmy jedynie nastolatkami, które uwielbiały śpiewać i tańczyć. Czasami nie mogliśmy uwierzyć w to, co nam się przydarzyło. To był piękny moment w naszym życiu" - mówił w rozmowie z serwisem Vice Dhani Lennevald.

A*Teens - idole nastolatków powracają po dwóch dekadach

Skład oficjalnie powstał w 1998 r., a już rok później na punkcie A*Teens oszalały nastolatki w całej Europie. Debiutanckim singlem była nowa wersja przeboju "Mamma Mia", który poprzedzał pierwszą płytę "The ABBA Generation" (ponad 2 mln sprzedanych egzemplarzy, status Złota lub Platyny w 22 krajach).

Na listach przebojów radziły sobie też kolejne, już autorskie piosenki, takie jak m.in. "Upside Down", "Halfway Around The World" i "Floorfiller". Zespół koncertował u boku takich gwiazd jak Justin Timberlake i Britney Spears. W hollywoodzkich produkcjach można było usłyszeć piosenki w wykonaniu A*Teens - "Can't Help Falling In Love" pojawiło się w napisach końcowych filmu Disneya "Lilo i Stitch", a "Heartbreak Lullaby" w "Pamiętnikach księżniczki".

Popularność kwartetu szybko odeszła w niepamięć - ostatecznie grupa zakończyła działalność w 2004 r., po wydaniu składanki "Greatest Hits". Niepowodzeniem okazały się też próby podbicia rynku solowymi płytami całej czwórki.

A*Teens w ślady grupy ABBA. Pojadą na Eurowizję?

Po dwóch dekadach przerwy grupa zdecydowała się na powrót pod dawnym szyldem. Zespół wystąpił podczas Melodifestivalen 2024, czyli finału szwedzkich preselekcji do Eurowizji, prezentując medley własnych hitów oraz największych przebojów ABB-y.

"Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że reakcja na nasz występ podczas Melodifestivalen 2024 stanie się punktem wyjścia do naszego powrotu. Przez ostatnie dwa lata koncertowaliśmy i podróżowaliśmy po świecie, spotykając się z publicznością, a pomysł nagrania nowej muzyki coraz bardziej nas pociągał" - mówią członkowie A*Teens.

Dwa lata od tamtego występu zespół postanowił spróbować swoich sił w Melodifestivalen z premierową piosenką "Iconic". Okazało się, że zapotrzebowanie na A*Teens jest bardzo duże, bo kwartet bez problemu awansował do finałowego koncertu, który odbędzie się 7 marca. Wówczas Szwecja wybierze - spośród 12 wykonawców - swojego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Wiedniu.

A*Teens w 2026 r. Universal Music Polska

"Zaprezentowanie 'Iconic' premierowo podczas tegorocznego Melodifestivalen z jednej strony nas stresuje, ale z drugiej wydaje się najwłaściwszym z możliwych posunięciem" - mówili A*Teens jeszcze przed awansem do finału.

Piosenkę "Iconic" wyprodukował zespół autorów stojących za eurowizyjnym hitem Loreen "Tattoo" (Dino Medanhodzic, Jimmy Jansson, Lina Hansson, Moa "Cazzi Opeia" Carlebecker i Thomas G:son). Dodajmy, że wspomniany utwór "Tattoo" dał Loreen drugi triumf na Eurowizji - w 2023 r. Była to zarazem siódma wygrana Szwecji w tym konkursie, a pierwszym laureatem z tego kraju była... ABBA (1974).

"Refren 'Iconic' pozostaje w głowie już po pierwszym odsłuchu. To banger, który łączy A*Teens z przeszłości z obecnym. Utwór jest dokładnie tym, co sugeruje tytuł" - podkreślają członkowie A*Teens.

