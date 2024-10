Nowa płyta miała być dla artystki swego rodzaju rewolucją . Jak określiła to sama Madonna, krążek "Bedtime Stories" to: " prawdziwy test mojego zdrowia psychicznego ". Kojarzona wtedy z eksplorowaniem tematów tabu lat 90. piosenkarka wciąż wzbudzała kontrowersje , a jej wywiad z Davidem Lettermanem z 1994 roku tylko udowodnił, z jak dużą łatwością artystka była wstanie przyciągnąć uwagę mediów i wykorzystać zarówno pozytywne jak i negatywne relacje na swoją korzyść .

Promocja "Bedtime Stories" przyćmiona była przez nadchodzący film "Evita" , w którym wystąpić miała Madonna. W związku z tym artystka robiła co mogła, aby bardziej zainteresować ludzi nowym krążkiem . Stąd piosenkarka pojawiła się u Lettermana, gdzie miejsce miała kinowa premiera teledysku do "Bedtime Story".

Madonna porzuciła bezpośrednią zmysłowość i erotykę poprzednich wydawnictw na koszt nieco szerszej perspektywy. Nad krążkiem pracowali bardzo doceniani producenci Dallas Austin, Kenneth "Babyface" Edmonds, Dave "Jam" Halla i Nellee Hooper. To dzięki nim udało się osiągnąć tak ponadczasowe i ikoniczne brzmienie albumu, które przepełnione jest inspiracjami z muzyki R&B czy soulu . Mimo że dla Madonny były to nowe dźwięki, producenci byli w stanie zachować pewien poziom spójności z pozostałą twórczością artystki , co zaowocowało bardzo dobrym odbiorem nowego materiału.

Często pomija się ten krążek w rozmowach o karierze Madonny. Był to jednak dość istotny moment, podczas którego piosenkarka poruszyła dużo ważnych kwestii odnoszących się zarówno do jej życia publicznego, jak i prywatnego. Po premierze "Bedtime Stories" artystka zaczęła być traktowana z większym szacunkiem i powagą, a nowa jakość jej muzyki i inne spojrzenie mediów otworzyły jej drogę do wydania najważniejszego krążka w jej karierze - "Ray of Light".