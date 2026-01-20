20 stycznia 2026 r. mija dokładnie 20 lat od premiery pierwszego filmu z serii "High School Musical". W dniu emisji produkcji na Disney Channel nastolatkowie z całego świata nie wiedzieli jeszcze, że zapisze się ona na kartach historii jako jeden z najbardziej kultowych filmów stacji. Nie ważne było, czy lubisz musicale, czy nie nudzą cię historie miłosne i czy nie jesteś za stary na film o uczniach liceum - "High School Musical" z łatwością skradło serca większości populacji.

Pierwsza część serii opowiadała o kapitanie szkolnej drużyny koszykówki oraz nowej, wyjątkowo zdolnej uczennicy, którzy zakochują się w sobie i biorą udział w przesłuchaniach do musicalu, pomimo dezaprobaty rodziców, przyjaciół i społeczeństwa. Widzów ciekawiło, czy uda im się spełnić muzyczne marzenia, wbrew utartym schematom, a także, czy ich miłość przetrwa najróżniejsze próby.

Po premierze nastolatki i nastolatkowie wieszali sobie nad łóżkami plakaty z Troyem oraz Gabrielą, a większość z nich chciała wieść luksusowe, pełne sukcesów życie, jak Sharpay. Tym, co sprawiło, że niemal wszyscy żyli fabułą nowego musicalu, był przede wszystkim młodzieńczy urok, energia i radość z życia aktorów, prosta fabuła, zakazany romans, ciekawe wątki poboczne oraz serwowane wprost rozwiązania problemów życia codziennego. No i wreszcie soundtrack, który przyczynił się do ogromnej popularności "High School Musical" oraz tego, że po dwóch dekadach wciąż wspominamy produkcję z uśmiechem na twarzy.

"High School Musical" odniósł sukces na całym świecie

Pomysł na scenariusz do "High School Musical" powstał niedługo po tym, jak sukces odniósł inny muzyczny film Disney Channel - "Cheetah Girls". Twórcy opisywali produkcję jako współczesną odsłonę "Romea i Julii".

20 stycznia 2006 r. przed ekranami telewizorów w Stanach Zjednoczonych zasiadło aż 7,7 mln widzów, czyniąc "High School Musical" największym sukcesem komercyjnym stacji Disney Channel. Film spodobał się także z pozostałych częściach świata - na arenie międzynarodowej przez lata miało go obejrzeć ponad 225 mln widzów (co podano w badaniach z 2019 r.). Dowodem na świetny wynik oglądalności musicalu były kontynuacje, które powstały w kolejnych latach - "High School Musical 2" (2007), opowiadające o perypetiach bohaterów podczas wakacji, oraz "High School Musical 3: Ostatnia klasa" (2008), poruszające wątek wyboru uczelni wyższych i rozstań ze znajomymi.

Vanessa Hudgens i Ashley Tisdale grające Gabrielę i Sharpay Stephen Shugerman Getty Images

Ścieżka dźwiękowa do "High School Musical" okazała się absolutnym hitem! W 2006 r. nie miała sobie równych

Początek lat 2000. upłynął nastolatkom w rytmie ścieżki dźwiękowej do "High School Musical". Piosenki były nieodłączną częścią fabuły filmu, lecz jednocześnie tuż po premierze zaczęły żyć własnym życiem. Utwory takie jak sylwestrowy, romantyczny duet "Start of Something New", przebojowy klasyk "Breaking Free" czy nostalgiczny, taneczny hymn "We're All In This Together" pokochali słuchacze z całego świata.

Krążek zadebiutował na 143. miejscu listy Billboard 200, lecz już kilka miesięcy po premierze filmu zdobył w notowaniu pozycję szczytową. Ukazał się w nakładzie 8 mln egzemplarzy na całym świecie. W USA zdobył status czterokrotnej platyny, w UK dwukrotnej platyny, a w Polsce złota. Co więcej - w Stanach Zjednoczonych został wreszcie najczęściej kupowanym albumem 2006 r.

Co ciekawe, płyta z piosenkami nagrana została w zaledwie pięć dni. Doczekała się różnych wydań, a nawet edycji specjalnej, zawierającej bonusowy krążek CD z wersjami instrumentalnymi czy złote pudełeczko z tekstami. W Polsce dodatkowo nagrano utwór "Masz w sobie wiarę", będący odpowiednikiem singlowego "Breaking Free". Kawałek nie trafił jednak do soundtracku pierwszej części serii - można było usłyszeć go dopiero w "High School Musical 2".

W 2025 r., blisko 20 lat po premierze piosenek ze ścieżki dźwiękowej, album "High School Musical" osiągnął wynik 1 miliarda odsłuchań w serwisie streamingowym Spotify.

Czy film "High School Musical" przetrwał próbę czasu?

Dzisiaj film "High School Musical" uznawany jest za kultowy i choć współcześni nastolatkowie z pewnością wolą nowe produkcje, ci, którzy 20 lat temu przeżywali swoje pierwsze miłości i spełniali szkolne ambicje, z pewnością wracają do produkcji z sentymentem. Historia Troya i Gabrieli była ogromną częścią dorastania wielu osób, a soundtrack z serii towarzyszył im zarówno w codziennych chwilach, jak i w najważniejszych momentach tamtych lat.

Obecnie część osób traktuje film raczej jako guilty pleasure albo kiepski musical dla dzieci. Mimo to, po dwóch dekadach wciąż znajdą się tacy, którzy puszczą sobie "Bop To The Top", aby zaczerpnąć energii, czy "What I've Been Looking For", aby poczuć motyle w brzuchu i przypomnieć sobie błogie czasy oglądania Disney Channel. No bo kto nie lubi czasem posprzątać domu do piosenek z "Hannah Montana" czy zabłysnąć na karaoke dzięki "Camp Rock"?

„The Voice Senior”: Majka Jeżowska opowiedziała o synu TVP