Córka Pink, Willow Sage Hart, przyszła na świat w 2011 r. i już od najmłodszych lat dorastała w domu pełnym muzyki oraz kreatywności. Piosenkarka wielokrotnie pokazywała w mediach społecznościowych, jak zabiera dziewczynkę na trasę koncertową, za kulisy wielkich festiwali czy nawet do studia nagraniowego. Nagrała w przeszłości również wspólny utwór z ukochaną pociechą, który zatytułowały "Cover Me In Sunshine".

Córka Pink wystąpiła w trio ze sławną mamą i Hugh Jackmanem

Okazuje się, że obecnie 14-letnia córka Pink odziedziczyła po mamie wielki talent. Młoda wokalistka zamierza wykorzystać szansę i zbudować wokalną karierę. Już teraz stara się doskonalić swój głos i przyzwyczajać do wystąpień przed tłumami publiczności. Niedawno miała okazję sprawdzić się na koncercie, podczas którego zaśpiewała z mamą oraz słynnym aktorem.

Willow Sage Hart wzięła udział w koncercie, który miał miejsce w nowojorskim Radio City Music Hall. Na scenie pojawiła się w trio - razem z Pink oraz Hugh Jackmanem. Wystąpiła w zjawiskowej, czerwonej sukni, godnej prawdziwej scenicznej diwy. Artyści wspólnie z nastolatką wykonali dwa przeboje - "A Million Dreams" ze ścieżki dźwiękowej filmu "Król rozrywki" oraz "Who Knew" z repertuaru Pink.

Fani są zachwyceni 14-letnią córką Pink! Wróżą jej wielką sceniczną karierę

Publiczność zachwyciła się wokalnym popisem 14-latki, a nagrania z nowojorskiego koncertu obiegły sieć. Widać na nich, że córka gwiazdy popu z początku miała lekką tremę, lecz prędko ją pokonała i skradła całe show. Pink patrzyła na jej występ z ogromną dumą i wzruszeniem.

Pod nagraniami, które trafiły do internetu tuż po występie, pojawiają się dziesiątki komentarzy od poruszonych słuchaczy. Wiele osób wskazuje na to, że 14-letnia Willow już niedługo może spodziewać się scenicznego sukcesu na miarę własnej mamy. "Ta niesamowita młoda dama błyszczy tak samo jak jej wspaniała mama", "Willow jest wspaniała! Leć dalej, dziewczyno", "Uwielbiam to, jak Pink pozwala Willow błyszczeć! Widać, jak dumna jest", "To największa radość, oglądać duet mamy z córką", "Wow, Willow jest genialna!", "To było takie dobre! Zobaczymy Willow na scenie już za niedługo", "Brzmi tak dobrze, jak Pink! Już wiem, że osiągnie bardzo dużo", "Willow jest tak utalentowana i wygląda przepięknie" - czytamy w serwisie YouTube.

