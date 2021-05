Pełnia Bluesa #53: Najlepszy debiut w historii rocka

Płyta uznawana za jeden z najlepszych debiutów w historii rocka. Płyta zawierająca tak nieśmiertelne utwory, jak "Foxy Lady" czy "Red House". Płyta, którą magazyn "Rolling Stone" uznał za 15. najważniejszy album wszech czasów. 12 maja 1967 roku w Anglii ukazał się debiutancki studyjny krążek The Jimi Hendrix Experience "Are You Experienced". Między innymi o tym powiemy dziś w #53 Pełni Bluesa.

Jimi Hendrix zmarł w 1970 r. w wieku 27 lat /Roz Kelly/Michael Ochs Archives /Getty Images

Urodzony w Seattle Jimi Hendrix pochodził z ubogiej rodziny murzyńsko-indiańskiej. Jako gitarzysta był samoukiem - jak przyznają znajomi i współpracownicy - genialnym.

Do 1966 r. grywał w różnych zespołach. Jednak rok później, stworzył The Jimi Hendrix Experience razem z basistą Noelem Reddingiem i perkusistą Johnem "Mitchem" Mitchellem. Jeszcze tego samego roku wydali pierwszy singel, który okazał się ogromnym sukcesem i był zapowiedzią muzycznej rewolucji - opracowanie muzyczne ballady "Hey Joe" Billy'ego Robertsa.

17 września 1970 r. mający problemy ze snem gitarzysta zmieszał amfetaminę, czerwone wino i dziewięć tabletek nasennych swojej ówczesnej dziewczyny, niemieckiej łyżwiarki figurowej (a także groupie) Moniki Dannemann (zalecana dawka - pół lub jedna pigułka przed snem). Wybuchowy koktajl okazał się zabójczy...

Oprócz przypomnienia muzyki tego nieśmiertelnego artysty sprawdzimy też, co dzieje się na festiwalowym podwórku.

14. edycja Suwałki Blues Festival w tym roku od 8 do 11 lipca. Czeka na nas 26 koncertów bluesowych w wykonaniu muzyków polskich, norweskich i litewskich.

Oprócz tego - tradycyjnie - konkurs Polish Blues Challenge, a także warsztaty dla młodzieży z udziałem profesjonalnych muzyków.

Płyta rodzinna

W Pełni Bluesa dziś też trochę jazzu. Od 22 marca na sklepowych półkach znajdziemy album "Nasza miłość" Doroty i Henryka Miśkiewiczów. Ojciec saksofonista, córka wokalistka oraz brat perkusista - to przepis na udaną płytę będącą jednocześnie prezentem z okazji 70. urodzin seniora.

"Materiał, który znalazł się na tej płycie, powstawał już od pewnego czasu. Paradoksalnie, pandemia sprawiała, że znalazł się czas, aby pomysł sfinalizować: zebrać muzyków, wejść do studia i pracować na przekór ciężkim czasom. Ideą było, aby skupić się na utworach taty, aby to była jego muzyka z dawnych lat i kompozycje powstałe niedawno. Niektóre z tych wczesnych zapamiętałam jeszcze z dzieciństwa" - tak Dorota Miśkiewicz mówiła o albumie w rozmowie z PAP.

Powróci do Polski po 27 latach

Co jeszcze znalazło się na playliście? Wynton Marsalis, amerykański trębacz i kompozytor, laureat nagród Grammy, będzie pełnił funkcję artysty-rezydenta Lotos Jazz Festival - 23. Bielskiej Zadymki Jazzowej, która pod koniec czerwca odbędzie się w Bielsku-Białej - ogłosili organizatorzy festiwalu.

Marsalis wróci do Bielska-Białej po 27 latach. "Jako artysta-rezydent (..) wystąpi 25 czerwca, tak jak w pamiętnym 1994 r., ze swoim septetem. Dzień później zaprezentuje słynną Jazz at Lincoln Center Orchestra. W trakcie jego pobytu zaplanowane są dodatkowe spotkania z muzykami, dziennikarzami i publicznością" - podano.

W tym roku z uwagi na obostrzenia związane z pandemią Zadymka nie odbyła się w tradycyjnym terminie pod koniec zimy. Została przełożona na lato - od 23 do 27 czerwca. Koncertów wysłuchamy na świeżym powietrzu.

Posłuchaj całej playlisty Pełni Bluesa #53!