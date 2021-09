​#70 Pełnia Bluesa: Damskie wokale na jesienne wieczory

Adia Victoria 17 września wypuściła nowy, trzeci album "A Southern Gothic".

"Naprawdę ufam mojej przyjaciółce, jednemu z największych umysłów wszech czasów, która w końcu wydała nową płytę. Wyprodukował ją T-Bone Burnett. Wstrzyknijcie ją sobie w żyły, bo to jest życie" - napisała o Victorii jej koleżanka po fachu Margo Price.

Jedną z rzeczy dających Victorii ukojenie podczas lockdownu była magnolia widoczna z okna domu jej matki.

"Bardzo zbliżyłam się do tego drzewa. Pochodzę z Południowej Karoliny i, jak wiele dzieci, dorastałam w otoczeniu magnolii. Tworząc nową płytę, gdy czułam blokadę, po prosu wychodziłam z domu i posypywałam ręce ziemią spod niej. Pomagało" - tak mówiła artystka.

Na płycie nie mogło więc zabraknąć "Magnolia Blues", który to zresztą promował album.

"A Southern Gothic" to zdecydowanie płyta z kategorii "nocne brzmienia". Adia uwodzi nas ciepłym, głębokim głosem, tworząc dźwięki idealne na jesienne i zimowe wieczory.

"To koncept album dokładnie podążający i opowiadający historie ludzi mających głębokie powiązania z Południem" - napisał o krążku "Rolling Stone".

Rawa Blues Silesian Sound

9 października kolejna edycja Rawa Blues, ale w odsłonie Silesian Sound.

Jak mówią organizatorzy, to powrót do źródeł festiwalu, do Śląskiego Brzmienia, które na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych stało się znakiem rozpoznawczym tutejszego środowiska muzycznego.

Od godziny 18:00 w katowickim Pałacu Młodzieży wystąpią: SBB, Dżem, Dudek Big Band, Krzak Legacy, Kapołka Trio i Makaron. Na playliście dzisiejszej Pełni Bluesa Grzegorz Kapołka Trio, które to świetnie łączy blues z jazzem i elementami rocka. W tym roku podczas Rawy do muzyków dołączy Natalia Kwiatkowska z Cheap Tobacco.

Sam Kapołka to absolwent i wykładowca Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Oprócz wielokrotnie nagradzanych w różnych plebiscytach autorskich płyt, nagrał ponad 50 albumów jako muzyk sesyjny.

Współpracował z wybitnymi artystami z kręgu bluesa i jazzu, by wspomnieć takie nazwiska jak: Frank Gambale, Robin Eubanks, Tomasz Stańko, Irek Dudek i muzycy grupy SBB. Na ostatnim - jak dotąd - albumie "Super Blue Blues" towarzyszyli mu dwaj muzycy z jazzowego topu: basista Linley Marthe oraz perkusista Gregory Hutchinson.

"Miał to być jednorazowy występ"

Larkin Poe wraz z Nu Deco Ensamble połączyli siły i tak powstała koncertowa płyta "Paint The Roses", łącząca umiejętności tego eksperymentalnego zespołu z blues rockowymi siostrami.

Nowy album można nabyć od 17 września.

"Miał być to jednorazowy występ na żywo, ale kiedy słuchaliśmy miksów, wydawały się zbyt wyjątkowe, by po prostu je zostawić. Uwielbiamy sposób, w jaki - pod okiem Nu Deco Ensamble - ewoluowały nasze piosenki. Słuchanie ich w takich aranżacjach było jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń w naszej karierze" - mówiły w jednym z wywiadów siostry.