Pełnia Bluesa #48: Tragiczna historia Billie Holiday

Blues, rock'n'roll, swing, jazz i inne - takich gatunków nie zabraknie w "Pełni Bluesa", nowym-starym formacie przeniesionym z radia i internetu wprost do redakcji Interia Muzyka. Premiera w każdą środę o 18:00.

W kilkuminutowych filmach dziennikarka polsatnews.pl Aleksandra Cieślik będzie opowiadać o tworzonych co tydzień playlistach.

Premierowy odcinek poświęcony jest m.in. nowemu projektowi X Ambassadors, którzy do współpracy przy singlach zapraszają obiecujących młodych artystów.

Pojawi się też Willie Nelson. 87-latek pod koniec lutego wydał 71. solowy album studyjny "That's Life" i drugi w swojej karierze poświęcony w całości Frankowi Sinatrze.

Wideo