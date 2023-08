Urodzony 22 sierpnia w Clarksdale w Mississippi 1912/1917/1920 (co do roku są rozbieżności) John Lee Hooker uznawany był za jednego z najlepszych przedstawicieli bluesa Delty. Jego znakiem firmowym były oparte na boogie-woogie ballady, a także tzw. talking blues.

Inspirowali się nim m.in. Jimi Hendrix , czy The Animals.

Jednym z największych i najbardziej znanych hitów Hookera jest "Boom Boom". Pierwotnie wydany w 1962 roku, podbijał wiele list przebojów i doczekał się równie wielu coverów. Sięgnęli po niego m.in. - wspomniani wcześniej - The Animals.

John Lee Hooker zagrał w "Blues Brothers"

W 1980 roku John Lee Hooker - obok wielu innych gwiazd bluesa - wystąpił w filmie "Blues Brothers". To właśnie śpiewający gitarzysta był główną inspiracją Jake'a Bluesa, filmowego bohatera granego przez Johna Belushi.

Wśród licznych wyróżnień muzyk miał na koncie m.in. cztery statuetki Grammy (w tym przyznaną mu w 2000 roku za całokształt osiągnięć) i gwiazdę na Hollywood Walk Of Fame. Został wprowadzony do Blues Hall of Fame (1980) oraz do Rock'n' roll Hall of Fame (1991).

Utwory "Boogie Chillen" i "Boom Boom" trafiły na listę "500 utworów, które wpłynęły na rock and rolla".

