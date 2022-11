Listopad jest prawdziwie "jimihendrixowym", gdyż - przypomnijmy - 27. dnia tego miesiąca przypadnie kolejna rocznica urodzin artysty. Gdyby żył, skończyłby 80 lat.

Od ubiegłego piątku na sklepowych półkach znajdziemy koncertowy album "Los Angeles Forum - April 26, 1969" The Jimi Hendrix Experience.

To zapis niezwykłego, wyprzedanego koncertu na nowo zmiksowany przez Eddiego Kramera. Obecny był tam sam Billy Gibbons (ZZ Top), który w wideo promującym płytę mówił tak: "Ekscytacja Hendrixa przed występem rosła coraz bardziej. Pamiętam, jak wyszedł na scenę i popatrzył na zgromadzonych... Powinniśmy pomyśleć o tym, co ta grupa mogłaby osiągnąć".

Wydanie CD zawiera zresztą 24-stronicowy booklet z zapiskami muzyka, a na samym krążku znajdziemy takie hity, jak "I Don't Live Today", "Purple Haze", "Red House" i wyjątkowy medley "Voodoo Child (Slight Return)" / "Sunshine Of Your Love".

Southern Avenue z coverem Genesis

Pamiętacie taki zespół jak Southern Avenue? Mam wrażenie, że na polskim podwórku ostatnio nie było o nich głośno, w przeciwieństwie do tego, co działo się kilka lat temu. Kapela wystąpiła wtedy po raz pierwszy w naszym kraju i rozgrzała publiczność obecną na Suwałki Blues Festival.

Wideo