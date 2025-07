Weronika Figiel, Interia Muzyka: Jesteśmy już po twoim występie na Open'erze. Jak ci się grało?

Igo: - Fantastycznie. Ostatni raz byłem tu osiem lat temu, dokładnie na tej samej scenie. Wtedy wyglądała trochę inaczej, bo była zbudowana jak taki zamek. Open'erowa publiczność jest wspaniała, super pogoda, wszyscy piękni. Super!

Co się pozmieniało od czasu, kiedy ostatni raz tutaj byłeś?

- Od wtedy mam jakieś sześć płyt więcej na koncie. Zarost mi się pogrubił i parę lat mi doszło - trudno tego nie zauważyć.

Czujesz w takich momentach dumę?

- Tak. Ostatnio zauważyłem, że bardzo często się wzruszam. Takie piękne momenty, jak dzisiaj na scenie, gdzie była bardzo długa owacja, robią mi coś takiego, że czuję się jak małe dziecko.

Czyli pojawiły się łzy dzisiaj na scenie?

- Prawie tak!

Było trochę tańca?

- Ja tańczę zawsze, bardzo dużo.

A publiczność tańczyła z tobą?

- Zdecydowanie tak! Było bardzo dużo ludzi, więc super!

Za tobą trasa klubowa, przed tobą kolejna trasa klubowa na jesień, teraz plenery. Na jakich scenach się lepiej odnajdujesz?

- Oj, to ciężko porównać, bo klubowe koncerty - moje, z trasy - przyciągają stricte ludzi, którzy idą na mnie, więc oni znają cały materiał od początku do końca. Tutaj jest bardzo dużo ludzi, którzy znają materiał, ale też dużo, którzy przyszli popatrzeć, co robię w tym momencie. To jest ciekawe i to jest ciekawe, nie da się do końca porównywać.

Był tutaj na Open'erze jakiś artysta, którego chciałbyś zobaczyć, jako uczestnik?

- FKA Twigs! Na pewno też Muse chcę zobaczyć, St. Vincent i Little Simz.

Jakbyś ty miał ułożyć line-up przyszłego Open'era, to kto by się musiał w nim znaleźć?

- To jest trudne pytanie, musiałbym się zastanowić dłużej. To na następnym wywiadzie ci powiem, dobra? (śmiech).

Co dalej w twojej karierze? Masz za sobą wydanie płyty, więc siadasz od razu do kolejnej czy jednak stawiasz na odpoczynek?

- Staram się cały czas coś pisać i staram się cały czas być na bieżąco z aktem komponowania. Napisałem bardzo dużo numerów przez ostatni rok, więc teraz troszeczkę to spadło, ale dzieje się cały czas.

Czego możemy w takim razie oczekiwać w najbliższym czasie?

- Dużo koncertów!

To jest twoja ulubiona część bycia artystą?

- To jest trudne pytanie, dlatego że jedno i drugie jest wspaniałe. Ta pierwsza część, czyli pisanie, to jest bardzo intymna rzecz. Wtedy jestem sam ze sobą i zaglądam w odmęty mojej duszy, sprawdzam, co mi tam gra. A tutaj trzeba być zwierzęciem na scenie. Tam jestem introwertyczny, a tu jestem ekstrawertyczny - to jest coś zupełnie innego. Ale jedno i drugie jest piękne.

Wspominasz o intymności - łatwo jest ci dzielić się z ludźmi swoim wnętrzem?

- Niełatwo, ale to jest piękne, gdy ludzie tego chcą i potrzebują tego słuchać. Dostaję dużo fajnych wiadomości od ludzi, którym w jakiś sposób mogę też pomóc.

Niedawno wydałeś piosenkę, w której mieli udział twoi fani. Jak ci się z nimi tworzyło?

- Pięknie! Ludzie zawsze fajne rzeczy przysyłają. Co prawda, tam było takie zadanie, że trzeba było nagrać dźwięk "Mmm mmm". Problem z tym był taki, że gdy kobiety to przysyłały, brzmiało to bardzo erotycznie. Musieliśmy to troszkę pomiksować, żeby brzmiało, jak do reklamy czekolady, a nie wiadomo jak... (śmiech).

Jakbyś miał podsumować jednym słowem swój występ na Open'erze, to co byś powiedział?

- Ogień! Zdecydowanie.

