Open'er Festivalto jeden z najpopularniejszych muzycznych festiwali w Polsce. Co roku przybywają na niego tysiące miłośników alternatywnych, rockowych, elektronicznych, hip-hopowych i popowych brzmień z całej polski, a nawet zza granicy. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 2-5 lipca, tradycyjnie na Lotnisku Gdynia-Kosakowo. Do tej pory organizatorzy zapowiedzieli m.in. występy legendarnego Linkin Park z nową wokalistką, niezwykle teatralnej RAYE, popularnego duetu Justice, tajemniczej FKA Twigs, rockowej St. Vincent, elektronicznych rewolucjonistów z Massive Attack, wzruszającej tekściarki Gracie Abrams czy popowej supergwiazdy Camili Cabello.

Do festiwalu pozostało jeszcze kilka miesięcy, lecz organizatorzy nie zwalniają tempa i nieustannie ogłaszają nowych artystów, którzy w lipcu zaprezentują się przed gdyńską publicznością. Do line-upu Open'er Festivalu 2025 dołączyły właśnie dwie artystki, które już zatrząsły światowym rynkiem muzycznym, a na kolejne lata krytycy wróżą im jeszcze większą karierę. W lipcu do Polski przyjadą Doechii oraz Lola Young!

Jako trzecia kobieta zdobyła nagrodę Grammy za najlepszy album rapowy. W lipcu Doechii wystąpi na Open'erze!

Doechii dopiero zdobyła prestiżową nagrodę Grammy za najlepszy rapowy album roku, dokonując tego jako trzecia kobieta w historii, a już niedługo zaprezentuje swój talent polskiej publiczności. Jest zarówno raperką, jak i piosenkarką, którą trudno zaszufladkować do jednego gatunku muzycznego. "Z równą siłą i przekazem dostarcza mocne wersy w stylu boom bap, wyśpiewuje afirmacje nad astralnym jazzem, komenderuje przy wciągających bitach house'owych i uwodzi w przebojowym utworze R&B" - opisują artystkę organizatorzy. Ma za sobą koncerty na Coachelli, a także gościnne występy na trasie koncertowej Beyonce i Dojy Cat, a już 5 lipca zawładnie Orange Main Stage!

Od TikToka po światowe listy przebojów. Lola Young wystąpi na Open'erze!

Lola Young to wyrazisty głos młodego pokolenia, który zasłynął dzięki piosence "Messy". Utwór wybił się na TikToku, jednak nie potrzebował dużo czasu, aby zostać docenionym także przez krytyków i stać się globalnym przebojem. Artystka tworzy autorskie kompozycje od kiedy skończyła 11 lat, a swoją publiczność budowała dzięki kameralnym występom w lokalnych pubach. Pierwszy poważny kontrakt podpisała w wieku 18 lat. Album "This Wasn’t Meant For You Anyway" to jeden z najbardziej szczerych i odważnych krążków 2024 r. Zeszłoroczna trasa koncertowa Loli Young wyprzedała się w kilka sekund, a niedługo także polska publiczność będzie miała okazję usłyszeć jej wyjątkowy talent. Już 3 lipca wokalistka zaprezentuje się na Orange Main Stage!

Ile kosztują bilety na Open'er Festival 2025?

Obecnie w sprzedaży są bilety Regular Tickets. Karnet 4-dniowy kosztuje 1089 złotych, bilet weekendowy to cena 799 złotych, a za wejściówkę na jeden dzień trzeba zapłacić 519 złotych. Pula ta dostępna będzie aż do 10 czerwca 2025 r. lub do wyczerpania zapasów biletów.