Choć do Open'er Festivalu 2025 pozostało jeszcze kilka miesięcy, organizatorzy spieszą z kolejnymi szczegółami imprezy. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-5 lipca 2025 r. i - jak co roku - na Lotnisku Gdynia-Kosakowo. Do tej pory zapowiedziano występy m.in. zespołu Linkin Park, RAYE, FKA Twigs, Massive Attack, St. Vincent czy duetu Justice. Dziś do line-upu dołączyły kolejne nazwiska, które już od jakiegoś czasu królują na światowym rynku muzycznym.

Legendarny zespół Nine Inch Nails wystąpi na Open'er Festivalu 2025

Na Open'er Festival 2025 wystąpi legendarny zespół Nine Inch Nails, który już w latach 90. stał się twarzą muzyki indie, a następnie przeniósł "brudny" styl do mainstreamu. Do ich największych hitów należą m.in. "Head Like a Hole", "Closer" i "Hurt". Mają na swoim koncie kilkanaście nominacji do nagród Grammy i dwie statuetki. Ich muzyka przez lata ewoluowała do ambientowej elektroniki. Już 3 lipca zaprezentują swoje wyjątkowe sceniczne umiejętności polskiej publiczności na Orange Main Stage.

Międzynarodowa gwiazda pop, Camila Cabello, dołączyła do line-upu Open'era

Do line-upu tegorocznej edycji Open'era dołączyła także Camila Cabello. "Nareszcie w Polsce i w końcu na Open’erze!" - czytamy w ogłoszeniu. Gwiazda, której twórczość zaliczana jest do definiujących współczesną muzykę popową, zyskała popularność 7 lat temu dzięki chwytliwemu przebojowi "Havana". Jej debiutancki album, "Camila", trafił na pierwsze miejsce listy sprzedaży w USA, a drugi, "Romance", pokrył się platyną. Trzecia płyta, "Familia", zaowocowała kolejnymi wielkimi hitami, a materiał z czwartej, "C,XOXO", wydanej w 2024 r., widzowie Open'era będą mieli okazję usłyszeć na żywo już tego lata. 5 lipca amerykańska gwiazda o kubańskich i meksykańskich korzeniach zaprezentuje się przed festiwalową publicznością na Orange Main Stage.\

Gracie Abrams zawładnie sceną Open'era już w lipcu 2025 r.

Na tegorocznym Open'erze zobaczymy także gwiazdę, której piosenki królują obecnie na TikToku - Gracie Abrams. Ma już na swoim koncie międzynarodową trasę koncertową, na którą została zaproszona przez Taylor Swift, a także dwie nominacje do Grammy. Uważana jest za jedną z najbardziej interesujących tekściarek na rynku - jej piosenki są niezwykle emocjonalne i intymne, dzięki czemu trafiają do tłumów. W 2023 r. zaprezentowała długo wyczekiwany debiutancki album "Good Riddance", a jej druga płyta - "The Secret of Us" - stała się numerem jeden w Wielkiej Brytanii, Australii i Holandii. "Na jej pierwszym koncercie w Polsce widzimy się 2 lipca w Gdyni!" - zapowiadają organizatorzy.

Ile kosztują bilety na Open'er Festival 2025?

Bilety na festiwal w dalszym ciągu są dostępne. Pula "Regular Tickets" obowiązuje do 10 czerwca 2025 r. lub do wyczerpania zapasów. Karnet 4-dniowy kosztuje obecnie 1089 złotych, wejście weekendowe to cena 799 złotych, a bilet jednodniowy to koszt 519 złotych.