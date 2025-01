NEXT Fest z pierwszym ogłoszeniem! Wielkie nazwiska na start

Trzecia edycja NEXT FEST Music Showcase & Conference odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2025 roku. To, jak mówią organizatorzy, "wyjątkowe spotkanie, gdzie krzyżują się drogi branży, publiczności oraz artystów i artystek".

9 stycznia ruszył nabór dla zespołów, które chciałyby zagrać na jednej z poznańskich scen. "To doskonała szansa dla debiutujących, by zmierzyć się z przychylną, ale przećwiczoną w koncertowych bojach publicznością. To również okazja, żeby z bliska przyjrzeć się tym artystom, którzy już rozkochali w sobie fanów, zawładnęli największymi scenami w Polsce, podbili listy przebojów" - piszą organizatorzy. Nabór trwa do końca lutego.