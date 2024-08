25-letni Jann (naprawdę nazywa się Jan Rozmanowski) został obwołany jednym z najciekawszych artystów polskiej sceny młodego pokolenia. Szeroka publiczność pokochała go za sprawą piosenki "Gladiator" , z którą startował do preselekcji do Eurowizji 2023. W konkursie zajął ostatecznie drugie miejsce, choć wielu fanów Eurowizji uważało, że to on powinien pojechać do Liverpoolu zamiast Blanki.

Teraz wokalista powraca z nowym singlem "what do you want from me?" ( sprawdź! ). To kolejny utwór, który powstał we współpracy z producentem Jeremiaszem Hendzlem.

Jann mierzy się z presją. Nowa piosenka przed europejską trasą

"W ostatnim czasie ciążyły na mnie duże oczekiwania - zarówno moje, jak i wszystkich wokół mnie, a ja musiałem sobie z tym poradzić. Przepracowałem to w tej piosence. Przeanalizowałem wszystko, co działo się w ostatnim czasie, jak jestem postrzegany, co robię, dokąd to prowadzi, czy jest to miejsce, do którego chcę zmierzać i dla kogo to wszystko robię?" - podkreśla Jann.

Wokalista razem z producentem wcześniej stworzyli piosenki "Gladiator", "Charisma" czy "Need a break". Za miks odpowiedzialna jest Kayla Reagan (współpracującą m.in. z Role Model, Umi, Tommy Genesis).

Dodajmy, że w połowie października Jann ze swoim zespołem wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową, podczas której odwiedzi m.in. Niemcy, Czechy, Węgry, Austrię, Włochy, Francję, Holandię i Wielką Brytanię. Dwa ostatnie występy odbędą się w Krakowie (7 listopada, Klub Studio) i Warszawie (1 grudnia, Stodoła).