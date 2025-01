Emisji show "Must Be The Music" możemy się spodziewać już 7 marca 2025 roku. Widzowie kultowego formatu będą mogli śledzić poczynania świeżych talentów, do których może należeć nowy rok. Program poprowadzi nie tylko Maciej Rock i Adam Zdrójkowski, ale i Patricia Kazadi.

Kto zasiadł w fotelach jurorskich? "Must Be The Music" w nowej odsłonie

Jednym z jurorów, który swoją wiedzę przekazuje uczestnikom, jest Sebastian Karpiel-Bułecka, czyli znany wokalista, instrumentalista i lider zespołu Zakopower, który nie rozstaje się ze skrzypcami i wszędzie, gdzie tylko się pojawia, porusza dźwiękami swoich fanów. Ciekawe talenty pomoże swoim kolegom po fachu wyłonić również Miuosh, a właściwie Miłosz Borycki, który urodził się w Katowicach i zyskał popularność tworząc i produkując muzykę rapową. Silny związek ze Śląskiem odzwierciedla się w twórczości muzyka, co wyraźnie wpływa na jego tożsamość artystyczną.

Przypomnijmy, że jurorzy wyłonili już nowe talenty i, jak się okazuje, nie brakuje zaskoczeń. Jednym z jurorów "MBTM" jest również Dawid Kwiatkowski, czyli polski idol, którego przeboje romansują na przemian z popem i kultem romantyzmu. W swojej twórczości Dawid skupia się głównie na muzyce pop, często łącząc ją z elementami elektroniki i dance. Jego utwory charakteryzują chwytliwe dźwięki, przeplatane osobistymi tekstami, które nawiązują do jego własnych doświadczeń i emocji. Do tej pory juror "Must Be The Music" wydał kilka albumów studyjnych, w tym "Pop & Roll" (2014), "Element trzeci" (2015), "13 grzechów niczyich" (2019), "Dawid Kwiatkowski" (2021) czy "Pop Romantyk" (2024).

U boku Dawida, Sebastiana i Miuosha pojawi się Natalia Szroeder - polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka urodzona w Bytowie. To artystka, która zgrabnie łączy muzykę popularną z eksperymentalnymi oraz alternatywnymi brzmieniami. Kochała dźwięki od zawsze, zaś sukces komercyjny zapewnił jej miejsce w sercach wielu fanów, którzy po dziś dzień stoją za nią murem. Albumem "Pogłos" zrekonstruowała swoje brzmienie, a najnowsza płyta "REM" stała się ilustracją sennych marzeń i odskocznią. "Chcę się znowu śmiać" - śpiewa Natalia Szroeder w utworze "Upał" i możemy uznać, że misja zakończyła się sukcesem! W rozmowie z Interią Muzyka Natalia zdradziła w zeszłym roku, kiedy zmagała się z trudnym okresem, jakie ustanowiłaby prawo i jak, za sprawą pracy nad najnowszym krążkiem, udało jej się wywalczyć uśmiech.

Kiedy widzowie zobaczą pierwsze przesłuchania w "Must Be The Music"? Usiądą przed telewizorami tuż przed godziną dwudziestą

Muzycy z całej Polski czekali na kolejną edycję aż dziewięć lat. Już wiosną, 7 marca 2025 roku, na antenie Polsatu zobaczymy dwunastą odsłonę słynnego programu. Patricia Kazadi w rozmowie z "halo tu polsat" przyznała, że do castingów zgłosiło się 2,5 tysiąca wykonawców - zarówno wokalistów, jak i pełnych zespołów. Ich zmagania będziemy mogli obejrzeć już 7 marca w piątek o godzinie 19:55 w Polsacie.

Natalia Szroeder o tym, jaką jest jurorką. "'Nie' można powiedzieć na sto różnych sposobów"

Natalia Szroeder w rozmowie z Interią Muzyka opowiedziała, jak czuje się w roli jurorki i komu kibicuje. Wokalistka podzieliła się "trzema złotymi radami", które mogą pomóc uczestnikom kultowego show Polsatu. Podkreśla, że jako jurorka stawia na autentyczność i emocjonalność. "Szukam w uczestnikach prawdziwości i pasji. Chcę zobaczyć, że muzyka płynie prosto z ich serca". Zobacz rozmowę:

Dawid Kwiatkowski o fotelu jurora. "Nie potrafię nie być delikatny"

Dawid Kwiatkowski opowiedział o tym, jak czuje się w roli jurora, z kim dogaduje się najlepiej w programie oraz czym zaskoczył go kolega po fachu, czyli Miuosh, jeden z jurorów show Polsatu. "To był dłuższy proces ubiegania się o ten stołek" - przyznał wokalista. Obejrzyj rozmowę:

Miuosh o podjęciu decyzji, dotyczącej jurorowania. "Rogucki mi pogratulował"

W rozmowie z Interią Muzyka artysta przyznał, że bycie jurorem jest chwilami ciężkie. "Bardzo długo byłem na 'nie'. To jest naprawdę wymagające. Trzeba się z tym obyć" - wyznał raper i opowiedział o tym, co najbardziej zaskoczyło go w produkcji programu "Must Be The Music" oraz jak się czuje z faktem, iż jest uznawany za najsurowszego jurora show. Zobacz rozmowę:

Sebastian Karpiel-Bułecka o byciu jurorem w kultowym show Polsatu. "Lubię nowe wyzwania"

Sebastian Karpiel-Bułecka przyznał Interii Muzyce, że w programie "Must Be The Music" spotkał się z nową materią. "Niektóre rzeczy mocno mnie zaskakują" - zdradził Sebastian, nazywając jednocześnie Miuosha najbardziej wymagającym jurorem. Sprawdź rozmowę:

Patricia Kazadi o atmosferze na planie "Must Be The Music". "Świetnie się bawimy"

Patricia Kazadi w rozmowie z Interią Muzyka zdradziła, jak wyglądają nagrania do programu "Must Be The Music". Gwiazda opowiedziała o aferze z zagubionym pierścionkiem na planie, o występie córki Artura Żmijewskiego z narzeczoną i przyznała, że czasem zdarza jej się prywatnie ocenić uczestników show.

Maciek Rock o powrocie do roli prowadzącego programu "Must Be The Music". Co sądzi o jurorach show?

Maciek Rock zdradził, jak się czuje z powrotem kultowego formatu na antenę Polsatu, co uważa na temat jurorów najnowszej edycji "MBTM" i czego możemy się spodziewać po uczestnikach nadchodzącego show.

Adam Zdrójkowski szczerze o roli prowadzącego "Must Be The Music"

Aktor wyznał, co go zaskoczyło w realizacji programu "Must Be The Music". Dla Interii Muzyka zdradził również, jak udziela wsparcia uczestnikom programu, którzy nie dostali się do kolejnego etapu.