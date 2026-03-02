Kariera Zary Larsson przeżywa przez ostatnie miesiące swoje drugie życie. Jak twierdzi sama wokalistka, przestała już szukać w twórczości swojej autentyczności, co udowodniła w albumie "Midnight Sun". "To jest nareszcie taka płyta, jaką zawsze chciałam zrobić, ale nie wiedziałam, jak. Nie wiedziałam, jak przelać całą siebie w projekt. Teraz to wiem" - przyznała Zara Larsson w dokumencie "Zara Larsson - Up Close". Duet z PinkPantheress, remiks utworu "Stateside", również przyczynił się do sukcesu Szwedki.

Zara Larsson nie cierpi Chrisa Browna. Kolejny raz mówi o swojej niechęci do wokalisty

Zara Larsson opowiedziała publicznie o swojej niechęci do Chrisa Browna już w 2016 roku, kiedy udzieliła wywiadu, opowiadając o artystach, których nie lubi i nie słucha. Bez wahania podarła karteczkę z imieniem Chrisa Browna i przyznała, że wokalista nigdy nie znajdzie się na jej playliście. Przypomnijmy, iż w 2009 roku Rihanna zakończyła burzliwy związek z Chrisem Brownem - wokalista pobił gwiazdę, a zdjęcie jej obdukcji obiegło internet, zszokowało cały świat i wywołało skandal.

Warto dodać, że za ten czyn Brown otrzymał wyrok 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, 180 dni prac społecznych oraz zakaz zbliżania się do piosenkarki. Choć później trafiał do aresztu za naruszenie warunków zawieszenia, początkowo uniknął kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

W najnowszym wywiadzie dla "Cosmopolitan" z serii "Cheap Shots" 28-letnia Szwedka została ponownie zapytana o Chrisa Browna. Czytając kartkę, w której poproszono ją o podanie nazwiska artysty, którego nigdy nikt nie znajdzie na żadnej z jej playlist, Zara powiedziała: "Zablokowałam na Spotify tak wielu artystów, a wszyscy oni są przemocowcami i sprawcami nadużyć".

"Na pewno nie znajdziesz tam piosenki Chrisa Browna" - dodała, po czym wyrzuciła kartkę i krzyknęła: "Pa!".

W 2016 roku Zara Larsson napisała na swoim Twitterze: "Chris Brown jest śmieciem", a teraz, podczas ostatniego koncertu, zapozowała z różowym t-shirtem ze skrinem owej wypowiedzi, który na scenę rzucił jeden z fanów.

Zara Larsson działa w branży muzycznej od lat. Ma na swoim koncie masę sukcesów

Przypomnijmy, iż Zara Larsson debiutowała na scenie muzycznej już jako 10-latka. Wygrała jeden ze szwedzkich konkursów talentów i dzięki temu zadebiutowała w musicalu "Dźwięki muzyki". W 2008 roku szersza publika poznała ją dzięki szwedzkiej edycji programu "Mam talent". Larsson nie dała szans innym uczestnikom i wygrała talent show, w finale zachwycając wykonaniem utworu "My Heart Will Go On" Celine Dion. Oprócz podpisania kontraktu z wytwórnią, mała Zara zdobyła również 500 tys. szwedzkich koron.

Młoda wokalista wydawała pod skrzydłami swojej wytwórni nowe projekty, jednak stale próbowała podbić świat - nie chciała zatrzymać się na swoim rodzimym rynku muzycznym. Zara, która w Szwecji nie mogła osiągnąć już więcej, postanowiła w końcu rozpocząć podbój rynków zagranicznych. W 2015 roku ukazała się EP-ka "Uncover", na której znalazły single "Never Forget You" (wraz z MNEK-iem) oraz "Lush Life". Wokalistka utworami wywołała niemałe zamieszanie. "Never Forget You" sprzedało się w Wielkiej Brytanii w nakładzie ponad 600 tys. egzemplarzy.

W 2016 roku kariera Larsson zaczęła się rozpędzać. Razem z Davidem Guettą nagrała utwór "This One's For You", promujący Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Szwedka miała również okazję wystąpić na ceremonii otwarcia turnieju w Paryżu.

Jesienią ukazały się kolejne single wokalistki - "Ain't My Fault" i "I Would Like", które zapowiadały drugi album Zary "So Good", który trafił do sprzedaży w marcu 2017 roku. Na płycie oprócz dobrze znanych utworów "Lush Life" i "Never Forget You", znalazły się też kawałki nagrane wraz z raperem Ty Dolla $ign (tytułowy "So Good") oraz z grupą Clean Bandit ("Symphony"). Ten ostatni stał się największym przebojem wokalistki, przebijając barierę miliarda wyświetleń. Choć kolejne projekty, takie jak albumy "Poster Girl" czy "VENUS" nie osiągnęły oczekiwanego rozgłosu, wszystko zrekompensował najnowszy krążek "Midnight Sun", celebrujący lato, europejskie pochodzenie artystki i zatraceniu się w najlepszym stanie umysłu.

