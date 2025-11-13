Wyrok Diddy'ego przedłużony! Gwiazdor sprawia problemy władzom więzienia

Zgodnie z doniesieniami zagranicznych mediów, Sean Combs znany szerzej jako Diddy, w więzieniu spędzi więcej czasu niż się spodziewano. Artysta rzekomo dopuścił się naruszenia zasad, co w efekcie wydłużyło jego okres pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że Combs we wrześniu zeszłego roku aresztowany został m.in. pod zarzutem prowadzenia zorganizowanej działalności przestępczej oraz transportu ludźmi w celach prostytucji. Gwiazdor uznany został winny dwóch zarzutów wspomnianego przewozu, co przełożyło się na 4 lata i dwa miesiące więzienia. Dodatkowo musi zapłacić grzywnę wynoszącą pół miliona dolarów oraz uczestniczyć w programie leczenia uzależnień oraz pracy nad zdrowiem psychicznym.

Wyrok Diddy'ego został przedłużony

Jak informuje portal "Page Six", Diddy spędzi w więzieniu dodatkowy miesiąc. Początkową datą opuszczenia Federalnego Zakładu Karnego Fort Dix w stanie New Jersey był 8 maja 2028 roku. Teraz 56-letni raper wyjdzie na wolność dopiero 4 czerwca tego samego roku.

Na chwilę obecną oficjalny powód przedłużenia wyroku nie jest znany. Informacja pojawiła się jednak niedługo po tym, jak zagraniczne media informowały o rzekomym złamaniu przez gwiazdora zasad panujących w więzieniu. Serwis "TMZ" przekazywał, że Combs miał znaleźć się w centrum problemów z władzami więzienia po tym jak spożywał "domowy alkohol" przygotowywany przez więźniów.

Rzecznik Combsa udzielił komentarza dla "Page Six", prosząc o wstrzymanie się od rozpowszechniania informacji na temat artysty: "Diddy jest w swoim pierwszym tygodniu w FCI Fort Dix [przeniesiony został z Metropolitan Detention Center w Brooklynie przyp. red.] i… skupia się na przystosowaniu, pracy nad sobą i codziennym doskonaleniu. Jak w przypadku każdej znanej osoby w nowym otoczeniu, pojawi się wiele plotek i wyolbrzymionych historii dotyczących jego pobytu - większość z nich nieprawdziwa. Prosimy, aby ludzie dali mu kredyt zaufania i prywatność potrzebną do skupienia się na osobistym rozwoju".

