Macklemore to słynny amerykański raper, który zyskał popularność dzięki współpracy z producentem Ryanem Lewisem. Artyści ponad dekadę temu stworzyli wspólnie hity "Thrift Shop" czy "Can't Hold Us", które dziś uchodzą za kultowe. Macklemore wyróżnia się na rynku hip-hopowym niezależnym podejściem do kariery - długo działał bowiem bez wsparcia dużej wytwórni.