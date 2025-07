Syn problematycznego prezentera stara się o posadę w TVP. Młody Jakimowicz idzie w ślady ojca

Jovan Jakimowicz, syn aktora i kontrowersyjnego komentatora Jarosława Jakimowicza, zadebiutował w roli prowadzącego podczas sobotniego koncertu "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Giżycku. Mimo widocznego stresu i drobnych potknięć, szybko złapał kontakt z publicznością i z każdą chwilą czuł się coraz pewniej na scenie. Współprowadzący wspierali go, co pomogło mu odnaleźć się w nowej roli. Dla Jovana może to być początek dłuższej przygody z mediami.