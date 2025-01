Nie żyje Łukasz Obszyński. Zawiniło zderzenie czołowe z pojazdami wojskowymi

Do tragicznego wypadku doszło w Werbkowicach ok. godz. 14 we wtorek, 21 stycznia. W rozmowie z serwisem TVN24 rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie opowiedział o szczegółach zdarzenia. "Kierujący samochodem osobowym marki Audi 39-latek z Hrubieszowa zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z wojskowym pojazdem ciężarowym marki Star. Kierujący audi zmarł na miejscu" - powiedział nadkomisarz Andrzej Fijołek. W pojeździe wojskowym znajdowało się siedmiu żołnierzy, żaden z nich nie ucierpiał.