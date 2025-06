Do kolizji doszło 14 czerwca w okolicach godziny 12:00 w gminie Zbiczno. Wyprzedzający Volkswagen uderzył w bok jadącego z naprzeciwka Opla. Kierowca drugiego samochodu odbił w ostatniej chwili, unikając czołowego zderzenia i zatrzymał samochód. Zgodnie z zeznaniami poszkodowanego, miał on zauważyć, że Volkswagena prowadził 73-letni piosenkarz.

Ryszard Rynkowski odjechał z miejsca wypadku, lecz policji udało się dotrzeć do jego miejsca zamieszkania, gdzie funkcjonariusze zastali go śpiącego. Piosenkarza przetransportowano na komendę, gdzie przeprowadzono badanie alkomatem. Okazało się, że artysta miał we krwi 1,6 promila alkoholu. Za kierowanie pod wpływem grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.