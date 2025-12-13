W tegorocznym konkursie Eurowizji Junior bierze udział 18 krajów, w tym powracająca Chorwacja, Czarnogóra oraz Azerbejdżan. Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos zaśpiewała w połowie stawki - na scenie w Tbilisi w Gruzji pojawiła się jako dziewiąta z piosenką "Brightest Light".

Całość rozpoczął artystyczny pokaz wokół symbolicznego Drzewa Życzeń, a chwilę później wszyscy uczestnicy pojawili się - w kolejności alfabetycznej wg angielskich nazw państw - podczas prezentacji z flagami.

Część konkursową rozpoczęła Eliza Borg z Malty z piosenką "I Believe", a po niej pojawiła się Yağmur, czyli kocica z Azerbejdżanu ("Miau Miau").

Po 11-letniej nieobecności w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior powrócił przedstawiciel Chorwacji. 10-letni Marino Vrgoč postawił na balladową kompozycję "Snovi". Reprezentująca San Marino Martina CRV przy wsparciu gitary wykonała piosenkę "Beyond the Stars".

Eurowizja Junior 2025: Owacje dla Armenii, Ukrainy i Polski

W Tbilisi owacyjnie przyjęto Alberta, czyli reprezentanta Armenii sąsiadującej z Gruzją. Ballada "Brave Heart" utrzymana jest mocno w eurowizyjnej stylistyce, a 12-latek uznawany jest za jednego z głównych faworytów do zwycięstwa.

Spore emocje wzbudziła też Sofija Nersesian z Ukrainy (ma też ormiańskie korzenie). Tytułowa "Motanka" to tradycyjna ukraińska lalka-amulet, tworzona bez igieł i nożyczek, metodą motania, wiązania i tkania z naturalnych materiałów. Pełni ona rolę talizmanu, chroniąc dom, przyciągając pomyślność i wspierając w trudnych momentach życiowych.

Kolejne dwa występy to Lottie O'Driscoll Murray z Irlandii ("Rúin") i Meadow z Holandii ("Freeze"). Nasza Marianna Kłos pojawiła się jako dziewiąta z kolei, a u jej boku na scenie towarzyszyły cztery tancerki-syreny. Piosenka "Brightest Light" została zaśpiewana po polsku i angielsku.

Eurowizja Junior 2025: Marianna Kłos walczy o zwycięstwo

Po 12-letniej Polce zaprezentowali się Neła Manczeska z Macedonii Północnej ("Miracle"), Asja Džogović z Czarnogóry ("I tužna i srećna priča") i Leonardo Giovannangeli z Włoch (taneczna propozycja "Rockstar").

Zmianę klimatu na balladowy zapewniła Inês Gonçalves z Portugalii ("Para onde vai o amor?"). Później przeskoczyliśmy do jej sąsiadów, czyli Hiszpanii. "Everything is possible" ("Wszystko jest możliwe") - przekonywał Gonzalo Pinillos w piosence "Érase una vez (Once Upon a Time)".

Gospodarzy, czyli Gruzję, reprezentowała Anita Abgarini ("Shine Like a Star"). Cypr z kolei postawił na duet Rafaella i Christos ("Away").

Konkursowe występy zakończyły Lou Deleuze z Francji (mocno nawiązujące do tradycji piosenki tego kraju "Ce Monde") i Kroni Pula z Albanii ("Fruta Perime"). Po wszystkich piosenkach ruszyło 15-minutowe głosowanie publiczności - zostało ono już zakończone.

Wielki finał odbywa się w Gruzji po ubiegłorocznej wygranej 11-letniego reprezentanta tego kraju Andrii Putkaradze. Gospodarzami koncertu są David Aladashvili, popularny muzyk, a jednocześnie prezenter programów muzycznych i dyrektor artystyczny Narodowego Pałacu Młodzieży w Tbilisi oraz Liza Tsiklauri, gruzińska prezenterka telewizyjna i dziennikarka.

W trakcie przerwy na głosowanie publiczności prezentowali się w roli gości specjalnych zwycięzcy Eurowizji Junior z Gruzji, czyli trio Bzikebi (2008), girlsband Candy (2011) i Andria Putkaradze (2024). Na scenie zabrakło czwartej gruzińskiej triumfatorki w tym konkursie, czyli Mariam Mamadashvili (2016), która obecnie mieszka w USA.

W gronie faworytów wymieniani są przedstawiciele m.in. Polski, Gruzji, Ukrainy, Hiszpanii i Francji, a wielu ekspertów jednoznacznie wskazuje na Alberta, czyli reprezentanta Armenii.

Eurowizja Junior 2025: Trwa ogłaszanie wyników

Tak samo jak w przypadku konkursu Eurowizji dla dorosłych, głosy widzów stanowią tu połowę punktacji. Punkty przyznają również członkowie profesjonalnego jury. Po zsumowaniu głosów jurorów i widzów dowiemy się, kto wygrał tegoroczną edycję Eurowizji Junior.

Obecnie trwa przekazywanie głosów od jurorów. Polskie jury swoje 12 punktów dało Gruzji.

Eurowizja Junior 2025: Jak oddać głos na Mariannę Kłos?

Głos na swojego faworyta można było oddać z każdego miejsca na świecie. Bezpłatne głosowanie trwało od piątku (godz. 21) do soboty tuż przed rozpoczęciem konkursu. Podczas występów uczestników nie będzie można oddawać głosów. Organizatorzy przywrócili głosowanie po zakończeniu ostatniej, konkursowej piosenki - trwało ono 15 minut.

Na oficjalnej stronie konkursu (www.jesc.tv) są udostępnione występy wszystkich uczestników. Po ich obejrzeniu można było oddać głos na trzech wykonawców, w tym także na reprezentanta swojego kraju, jeśli bierze udział w konkursie, co oznacza, że na Mariannę Kłos mogli głosować widzowie z Polski.

Eurowizja Junior 2025 - kolejność startowa uczestników:

Dawid Kwiatkowski ocenia poziom nowej edycji "Must Be The Music". "Poprzeczka została zawieszona za wysoko" INTERIA.PL