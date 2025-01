Ryan Whyte Maloney wystąpił w 2014 roku w 6. sezonie amerykańskiego "The Voice", gdzie zaśpiewał przeboje "Lights" Journey, "What's Love Got to Do with It" Tiny Turner, "Easy" Rascal Flatts oraz "Second Chance" Shinedown. Jego pierwszy występ bardzo spodobał się trenerom, dzięki czemu wszystkie cztery krzesła się obróciły, a muzyk dołączył do drużyny Blake'a Sheltona.