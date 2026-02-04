Nie żyje Chati. Polski youtuber przegrał walkę z chorobą

Chati (Damian Chatys) był doskonale znany tym, którzy kilka lat temu śledzili polski Youtube. W swoich nagraniach poruszał m.in. temat rapu, zarówno od strony komentatorskiej, jak i autorskiej - tworzył własne utwory, parodie innych raperów i zabawne cykle, jak "Rap w prawdziwym życiu".

Na jego kanale pojawiały się również wideo bardziej osobiste, w których poruszał temat problemów psychicznych. Ostatnie nagranie pojawiło się trzy lata temu, a zniknięcie youtubera wywoływało spekulacje wśród widzów.

Teraz historię twórcy wytłumaczyła jego siostra. "Żeby nakreślić wam, o co chodzi, to wiele osób, które go oglądało, wie, że Damian chorował na depresję. On nie krył się z tym. Stworzył też pewną kampanię, jaką jest My Depression, która miała szerzyć wiedzę na temat, jak bardzo trudna i zdradliwa jest to choroba. Niestety Damian przegrał swoją walkę z tą chorobą. Do samej depresji, na którą chorował 8 lat, doszła nerwica lękowa" - mówiła.

Dodała również, że youtuber zmarł w sierpniu zeszłego roku w szpitalu psychiatrycznym, a sprawę bada prokuratura.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać z psychologiem, skontaktuj się z Antydepresyjnym Telefonem Zaufania fundacji Itaka - 22 484 88 01 - lub całodobowym Telefonicznym Centrum Wsparcia pod numerem: 800 70 2222.