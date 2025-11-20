Natalia Niemen szczerze o miłości i relacjach. Jej nowy wpis wywołał gorącą dyskusję

Natalia Niemen od dawna znana jest jako osoba mówiąca wprost, a jej media społecznościowe pełne są bardzo osobistych spostrzeżeń. W najnowszym wpisie podzieliła się refleksją, w której nie kryła irytacji wobec mężczyzn spotykanych przez lata.

"To jakaś plaga. Plaga chłopców. Dorosłych kolesi o poziomie dojrzałości emocjonalnej kilkulatka" napisała, odsłaniając kulisy swoich rozczarowań.

Wpis skierowała głównie do kobiet, które podobnie jak ona próbowały stworzyć stabilną relację, a ostatecznie trafiały na partnerów niegotowych na odpowiedzialność i emocjonalne zaangażowanie.

Ciężar nazwiska i zderzenie z rzeczywistością

Niemen podkreśliła, że jako nastolatka marzyła o wielkiej miłości i wierzyła, że w końcu uda jej się spotkać odpowiednią osobę. Z czasem odkryła jednak, że wielu mężczyzn widziało w niej przede wszystkim córkę legendy polskiej muzyki albo atrakcyjną kobietę, której dobroć i empatia mogą zostać wykorzystane.

"Każdy chłop, który smalił do mnie cholewy, nie kochał mnie, ale miał w tym jakiś interes" - mówiła w poście dotyczącym minionych relacji.

Artystka opisała siebie jako osobę zbyt chętną do poświęceń i jednocześnie zbyt wyrozumiałą, co w praktyce prowadziło do tego, że partnerzy brali jej wsparcie za pewnik i z czasem tracili zainteresowanie.

"To nadwrażliwe, kochane, dobre, ofiarne i skore do poświęceń serce. Ta opiekuńcza matka mężczyźnie. Ta, która kompletnie zrezygnuje z siebie, by rzeczony był wywyższony i miał przestrzeń i czas na swoje zabawki, zabawy, uzależnienia i trwanie w strefie komfortu" - pisała.

Związki, które kończyły się tak samo

Wokalistka zauważyła, że wszystkie jej wcześniejsze relacje przebiegały według podobnego schematu. Początki bywały obiecujące, lecz po pewnym czasie następowało znużenie albo całkowite wycofanie partnera.

"Kobita się albo znudziła, albo mu przeszło. Albo jedno i drugie" - przyznała wprost.

Jej zdaniem problem pogłębia fakt, że wielu mężczyzn nie przestrzega elementarnych zasad uczuciowej odpowiedzialności, a ich zachowanie przypomina kontakty przypadkowe, pozbawione szczerego zaangażowania.

Internetowi adoratorzy i ich niecodzienne pomysły

W dalszej części wpisu Niemen opowiedziała o mężczyznach, którzy próbują nawiązać z nią kontakt w mediach społecznościowych. W jej ocenie większość z nich robi to wyłącznie z pobudek cielesnych lub z ciekawości dotyczącej jej nazwiska.

"Moi adoratorzy (tabuny z Instagrama) to mężczyźni, którzy marzą o (...) ze mną, a ściemniają, że spotkaliby się ze mną, żeby porozmawiać" napisała.

Jedną z opisanych sytuacji uznała za szczególnie kuriozalną. Pewien młody mężczyzna zaproponował, że napisze o niej wiersz, po czym oznajmił, że potrzebuje do tego osobistego spotkania.

"Jeden ostatnio zapytał, czy mógłby napisać o mnie wiersz. Odpisuję, a pisz pan. A ten, że to musiałby się najpierw ze mną spotkać. 29 latek. Podryw na pisanie wiersza? Tego jeszcze nie było. Ja jestem clear. Kulturalnie pokazałam młodzieńcowi, gdzie są drzwi" opisała z przekąsem.

Deklaracja, której nikt się nie spodziewał

Na końcu wpisu Natalia Niemen przyznała, że po latach prób i rozczarowań straciła wiarę w możliwość stworzenia szczerej relacji romantycznej.

"Za dwa miechy kończę 50 lat i ród męski mam niestety gdzieś. Znaczy, w kontekście potencjalnej relacji romantycznej. Nie wierzę w takie relacje. Nie wierzę w miłość" podsumowała.

Jej słowa wywołały falę komentarzy dotyczących nie tylko męskiej niedojrzałości, lecz także presji, jaką społeczeństwo wywiera na kobietach w jej wieku. Wiele internautek pisało, że doskonale rozumieją jej doświadczenia, a wpis stał się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o samotności i oczekiwaniach wobec związków.

Margaret otwarcie o stresie na scenie. "Demony przejmowały moją głowę" TVP