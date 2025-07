"Cool for the Summer" to pierwszy singiel promujący krążek "Confident", który ukazał się na rynku w 2015 roku. Co ciekawe, wystarczyły niecałe 4 godziny, żeby piosenka dotarła do pierwszego miejsca zestawienia "iTunes Top Songs" w Stanach Zjednoczonych oraz w wielu innych krajach. W Polsce singiel uzyskał certyfikat platynowej płyty, zaś sam teledysk do utworu jest utrzymany w wakacyjno-imprezowym klimacie. Klip wyreżyserowała Hannah Lux Davis, która współpracowała również między innymi z Arianą Grande ("7 rings", "break up with your girlfriend, i'm bored", "thank u, next").