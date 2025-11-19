Luna to młoda polska artystka, która popularność zyskała za sprawą udziału w konkursie Eurowizji 2024. Reprezentowała nasz kraj z piosenką "The Tower", lecz jej przygoda nie trwała długo - odpadła w półfinale rywalizacji. Po eurowizyjnym szaleństwie wokalistce nie udało się utrzymać również w show-biznesie. Choć wciąż tworzy nowe utwory i koncertuje, nie usłyszymy jej ani nie zobaczymy w rozgłośniach radiowych, telewizyjnych i szeroko pojętym mainstreamie.

Luna opublikowała w sieci kontrowersyjne nagranie

Piosenkarka prężnie działa natomiast w mediach społecznościowych. Dzięki kontom na Instagramie i TikToku pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Chętnie bierze udział w przeróżnych trendach, a jej filmiki nieraz stają się viralami. Nowym nagraniem zaskoczyła internautów, jednocześnie wywołując medialną burzę.

Nagranie, które Luna zamieściła na TikToku, przedstawiało gwiazdę tańczącą przed ołtarzem z wizerunkiem Jezusa. 26-latka wzięła w ten sposób udział w internetowym trendzie, który polega na nagrywaniu tzw. lip syncu do piosenki z serialu "Plotkara" - "Tell Jesus that the b---- is back". Kontrowersyjność materiału podbijała stylizacja piosenkarki - postawiła na skąpą sukienkę z gorsetem i głębokim wycięciem.

Filmik Luny wywołał skrajne reakcje wśród internautów

Wideo prędko stało się tematem internetowej burzy. Wiele osób uznało je za skandaliczne i prowokacyjne, a także zarzuciło Lunie, że próbuje za wszelką cenę się wybić, nawet kosztem obrazy uczuć religijnych. Na skutek setek krytycznych komentarzy nagranie błyskawicznie zniknęło z TikTokowego konta byłej gwiazdy Eurowizji, lecz niektórzy już zdążyli zapisać je w swoich prywatnych archiwach. Użytkownicy X prędko zamieścili filmik na innej platformie, kontynuując gorącą dyskusję.

"Ciekawe, kto ją później do egzorcysty zaprowadzi", "Jak się nie ma talentu, to trzeba wokół siebie robić kontrowersje", "Zero szacunku do świętych rzeczy i czegoś, co zbudowało naszą cywilizację", "Kiedy nie umiesz w muzykę, ale jednak bardzo chcesz. Jednym pomaga dobry wygląd, innym prosta prowokacja" - czytamy w sieci.

