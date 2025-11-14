Lady Gaga powróciła wspomnieniami do najtrudniejszego momentu w życiu. "Potrzebowałam pomocy"

W najnowszym i niezwykle szczerym wywiadzie dla "Rolling Stone" Lady Gaga wróciła wspomnieniami do trudnego okresu w jej życiu. W 2018 r. film z udziałem artystki - "Narodziny gwiazdy" - bił rekordy popularności, a na trasę koncertową przybywały tysiące fanów. Wokalistka nie mogła się tym cieszyć, bowiem była w bardzo złym stanie psychicznym. Teraz jest wdzięczna za to, że przeżyła.

Lady Gaga kilka lat temu przeszła poważne załamanie
Lady Gaga kilka lat temu przeszła poważne załamanie

Lady Gaga jest obecnie u szczytu swojej popularności. Na początku 2025 r. oddała w ręce fanów album "Mayhem", z którego hity takie jak "Abracadabra" czy "Disease" podbiły listy przebojów na całym świecie. Promując krążek zagrała darmowy koncert w Brazylii, na którym pojawiło się aż 2,5 miliona fanów. Obecnie jest także w trakcie widowiskowej trasy koncertowej, na którą bilety wyprzedawały się w błyskawicznym tempie.

W życiu prywatnym gwiazdy również nie brakuje powodów do radości. 39-latka jest w szczęśliwym związku z Michaelem Polanskym, a w najnowszym wywiadzie dla "Rolling Stone" przyznała nawet, że w niedalekiej przyszłości planuje ślub oraz powiększenie rodziny.

Lady Gaga była w trasie koncertowej i nagrała film bijący rekordy popularności. Wtedy przeszła załamanie psychiczne

Mimo sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, gwiazda nie zawsze miała łatwo. We wspomnianym wywiadzie otworzyła się na temat trudnego okresu w swoim życiu, gdy mierzyła się z poważnymi problemami psychicznymi. W 2018 r. Gaga przeszła kryzys, przyjmowała leki i zmuszona była poddać się hospitalizacji. Artystka była wówczas w trakcie trasy koncertowej "Joanne World Tour", a chwilę wcześniej skończyła nagrywać film "Narodziny gwiazdy", który stał się globalnym hitem kin.

"Pewnego dnia moja siostra powiedziała mi: 'Nie poznaję już własnej siostry'. Wtedy odwołałam trasę. Trafiłam do szpitala psychiatrycznego, bo potrzebowałam pomocy. Musiałam się zatrzymać. Nie byłam w stanie robić niczego, całkowicie się rozsypałam" - opowiedziała Lady Gaga.

Lady Gaga czuje ogromną wdzięczność za to, że żyje

Amerykańska gwiazda w rozmowie z "Rolling Stone" przyznała, że trudno jej było myśleć wówczas o przyszłości. Nie była pewna, czy kiedykolwiek z tego wyjdzie, ponieważ choroba doprowadziła ją na sam skraj. Później, gdy stan psychiczny piosenkarki polepszył się, poczuła ogromną wdzięczność za to, że przetrwała.

"Był moment, w którym nie wierzyłam, że kiedykolwiek się pozbieram… Czuję ogromne szczęście, że w ogóle żyję. Wiem, że brzmi to dramatycznie, ale wszyscy wiemy, jak mogło się to skończyć" - ujawniła Gaga.

