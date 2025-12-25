Justin Bieber skłania do refleksji we świątecznym wpisie. "Odpuścić urazę jest trudno"

31-letni wokalista w środę, 24 grudnia, zamieścił na Instagramie serię wpisów, w których zachęcał do zatrzymania się i zastanowienia nad tym, co naprawdę daje poczucie spełnienia. "Czas Bożego Narodzenia to moment, by się zatrzymać i zapytać siebie, czego tak naprawdę chcemy. Co naprawdę nas spełnia?" - napisał Bieber.

Dodał też, że święta przypominają mu o wierze i znaczeniu przebaczenia.

"Boże Narodzenie jest przypomnieniem o darmowym darze przebaczenia, który tylko On może ofiarować. Odpuścić urazę jest trudno". Według Biebera te świąteczne refleksje pomagają mu zrozumieć własne emocje i proces leczenia, który trwa od lat.

Wspomnienia z młodzieńczej kariery

Artysta przywołał też swoje początki w przemyśle muzycznym. Kariera Biebera zaczęła się na dobre wraz z wydaniem EP My World w 2009 roku, gdy miał zaledwie 15 lat. W opublikowanych notatkach pod tytułem "A Message" napisał:

"Dorastałem w systemie, który nagradzał mój dar, ale nie zawsze chronił moją duszę".

Podkreślił, że w młodym wieku często czuł presję i brak kontroli nad własnym życiem zawodowym: "Były momenty, gdy czułem się użyty, pospieszany, kształtowany na coś, czego nie do końca chciałem. Taka presja zostawia rany, których nie widać na scenie"

Bieber mówił także o gniewie i frustracji, które towarzyszyły mu przez lata, oraz o tym, jak wiara pomagała mu je przetwarzać: "Nosiłem w sobie złość. Pytałem Boga: dlaczego? Ale wciąż spotyka mnie pośrodku bólu - nie usprawiedliwia tego, co mnie zraniło, ale uczy mnie, jak nie stać się zgorzkniałym".

Droga do uzdrowienia i przebaczenia

Pomimo bolesnych doświadczeń, wokalista podkreśla, że nie zależy mu na destrukcji branży muzycznej, w której dorastał i osiągnął sławę. "Nie chcę spalić branży muzycznej. Chcę zobaczyć, jak staje się nowa - bezpieczniejsza, bardziej szczera, bardziej ludzka".

Bieber zaznaczył także, że przeszłość nie definiuje go już dzisiaj: "Nie mówię jako ofiara, która wciąż krwawi. Mówię jako ktoś odbudowany."

Refleksje Biebera wpisują się w szerszą debatę o ochronie zdrowia psychicznego młodych artystów. W ostatnich latach podobne problemy poruszali m.in. Billie Eilish, Miley Cyrus czy Demi Lovato, zwracając uwagę na presję komercyjną i brak wsparcia w kluczowych momentach kariery. Doświadczenia Biebera pokazują, że nawet globalne gwiazdy pop mogą odczuwać skutki wczesnej sławy, a proces zdrowienia wymaga czasu i wsparcia.

