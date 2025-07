Jonas Brothers wspominają kontrowersyjny okres. Zarzucali im przynależność do sekty

Grupa Jonas Brothers założona została w 2005 roku. Bracia swój pierwszy kontrakt płytowy podpisali, gdy Kevin miał 17 lat, Joe 15, a Nick 12. Niedługo później pojawili się w produkcji Disney Channel "Camp Rock" oraz jej sequelu "Camp Rock 2: The Final Jam". W międzyczasie wydali też 4 albumy: "It's About Time" (2006), "Jonas Brothers" (2007), "A Little Bit Longer" (2008) oraz "Lines, Vines and Trying Times" (2009).