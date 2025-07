Jeden z braci Gallagher stanie przed sądem. Padły poważne oskarżenia

Paul Gallagher , 59-letni brat słynnych muzyków Oasis , został oskarżony przez Scotland Yard o przestępstwa seksualne i przemoc domową. Do przestępstw miało dojść w latach 2022-2024, a zarzuty są efektem śledztwa, które rozpoczęto w ubiegłym roku. "Kobieta otrzymuje wsparcie od specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy" - poinformowała londyńska policja w oficjalnym oświadczeniu.

Paul Gallagher dorastał razem z braćmi w Burnage w Manchesterze, jednak w przeciwieństwie do Liama i Noela nigdy nie był członkiem zespołu Oasis. W 1997 roku wydał książkę "Brothers: From Childhood to Oasis", w której opisał młodość i burzliwe relacje między słynnymi braćmi.