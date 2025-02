Przywódca Rosji Władimir Putin podpisał zarządzenie o organizacji w tym roku międzynarodowego konkursu piosenki Interwizja . Ma być on alternatywą dla Eurowizji , z której Rosja została wykluczona w 2022 roku z powodu agresji na Ukrainę.

Dekret Kremla nie określa daty konkursu, ale rosyjskie niezależne media przypominają, że w ubiegłym roku specjalny wysłannik Moskwy ds. współpracy kulturalnej Michaił Szwydkoj mówił, że może on odbyć się we wrześniu 2025 r. Dodał, że gotowych do udziału w nim jest "prawie 20 krajów", w tym kilka byłych republik sowieckich oraz członkowie BRICS, organizacji zrzeszającej kraje wschodzące, m.in. Chiny, Indie i Brazylię.