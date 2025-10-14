Billie Eilish obecnie jest w trakcie trasy koncertowej "Hit Me Hard and Soft: The Tour", z którą w czerwcu odwiedziła także Kraków. Po koncertach w Kanadzie i USA (które odbyły się jeszcze pod koniec 2024 r,.), a także Australii i Europie artystka zagrała w Japonii. Teraz ponownie prezentuje swój ostatni krążek fanom ze Stanów Zjednoczonych. 9 października wystąpiła w Miami, gdzie zainaugurowała drugą część spektakularnego tournee po USA.

Niebezpieczne sceny na koncercie Billie Eilish

Powrót Billie do Stanów Zjednoczonych okazał się niezapomnianym wydarzeniem nie tylko dla fanów, ale też dla artystki - i to w złym tego słowa znaczeniu. Podczas koncertu w Miami doszło do nieprzyjemnej sytuacji z udziałem jednego z fanów. Piosenkarka podczas swoich występów ma w zwyczaju schodzić ze sceny i przybijać piątki ze słuchaczami w pierwszych rzędach. Tym razem tradycyjnie pojawiła się pod barierkami na jednej z piosenek, a agresywny mężczyzna stojący w tłumie wykorzystał sytuację.

Gdy gwiazda przechadzała się blisko fanów mężczyzna z pierwszego rzędu próbował wciągnąć ją w tłum ludzi. Sytuacja wydawała się niebezpieczna, ale na szczęście jedna z słuchaczek postanowiła szybko zareagować. Tajemnicza dziewczyna w czerwonej chustce na głowie zatrzymała mężczyznę, gdy ten po całym zdarzeniu zaczął szamotać się w tłumie i uciekać. Następnie przekazała go w ręce ochrony.

Uratowała gwiazdę podczas koncertu. Teraz inni fani okazują jej wdzięczność

Bohaterką okazała się 18-letnia Aniyah, która obecnie zyskuje ogromną popularność w sieci. Dziewczynie, która uratowała Billie Eilish przed napastnikiem, w ciągu zaledwie kilku dni przybyło ponad pół miliona obserwujących na platformie TikTok. Fani amerykańskiej gwiazdy odzywają się do niej w mediach społecznościowych, aby podziękować za uratowanie idolki i pochwalić jej odwagę.

Co ciekawe, działania dziewczyny pochwalił nawet sam brat Billie - Finneas O'Connell. Krótko po incydencie napisał w sieci: "Dziewczyna w czerwonej bandanie z wczorajszego show rządzi!".

Billie Eilish podziękowała bohaterskiej fance! Wysłała jej specjalny prezent

Wdzięczność wobec bohaterskiej Aniyah okazała teraz także sama Billie Eilish. Po kilku dniach od niebezpiecznego zdarzenia wokalistka wysłała do fanki specjalną paczkę z prezentem. Znalazła się w niej m.in. bluza z oficjalnego merchu artystki oraz inne gadżety. Na Instagramie fanki pojawiło się zdjęcie upominku z podziękowaniami.

Gwiazda popu nie skomentowała publicznie zaistniałej sytuacji. Lokalna policja potwierdziła jednak, w rozmowie z ABC News, że agresywny uczestnik koncertu został natychmiast wyrzucony z obiektu przez ochronę. Nie podjęto natomiast żadnych dalszych działań w jego kierunku, gdyż mężczyzna nie zdążył zrobić nikomu krzywdy.

